Minions & Monsters sembra più folle che mai nel trailer finale
I nostri preferiti con la tuta gialla combatteranno per salvare la Terra in questo terzo film dei Minions.
Dopo averci regalato un'avventura spaziale con Il film Super Mario Galaxy ad aprile, Illumination torna al suo pane quotidiano con altri Minions questo luglio. Minions & Monsters è il terzo film dei Minions, e ora che abbiamo fatto la loro storia delle origini e l'ascesa di Gru, il passo naturale successivo è ovviamente vederli evocare Cthulhu.
Minions & Monsters segue un nuovo gruppo di Servitori mentre cercano nuovi scopi nel mondo. Il nostro ragazzo principale ha una vera passione per il cinema, ed è anche molto bravo. La sua ultima ispirazione lo porta a voler fare un film di mostri. Non vuole fare nessun film di mostri normali, però, e ha bisogno di veri mostri per dare vita alla sua visione.
Il problema di evocare mostri veri è che sono mostri, e non sono addestrati teatralmente. Perciò, tendono a scatenarsi in tutto il mondo, e i nostri Scagnozzi devono intervenire per salvare la situazione. Guarda tu stesso il trailer qui sotto: