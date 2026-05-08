Minions & Monsters sembra più folle che mai nel trailer finale

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Dopo averci regalato un'avventura spaziale con Il film Super Mario Galaxy ad aprile, Illumination torna al suo pane quotidiano con altri Minions questo luglio. Minions & Monsters è il terzo film dei Minions, e ora che abbiamo fatto la loro storia delle origini e l'ascesa di Gru, il passo naturale successivo è ovviamente vederli evocare Cthulhu.

Minions & Monsters segue un nuovo gruppo di Servitori mentre cercano nuovi scopi nel mondo. Il nostro ragazzo principale ha una vera passione per il cinema, ed è anche molto bravo. La sua ultima ispirazione lo porta a voler fare un film di mostri. Non vuole fare nessun film di mostri normali, però, e ha bisogno di veri mostri per dare vita alla sua visione.

Il problema di evocare mostri veri è che sono mostri, e non sono addestrati teatralmente. Perciò, tendono a scatenarsi in tutto il mondo, e i nostri Scagnozzi devono intervenire per salvare la situazione. Guarda tu stesso il trailer qui sotto: