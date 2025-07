Ministro russo trovato morto suicida poche ore dopo essere stato licenziato da Putin Roman Starovoit, recentemente rimosso dal suo incarico di ministro dei Trasporti, è morto poche ore dopo il suo licenziamento.

HQ Le ultime notizie sulla Russia . Roman Starovoit, che è stato per un breve periodo ministro dei trasporti russo per meno di un anno, è stato trovato morto fuori Mosca poche ore dopo essere stato destituito dal presidente Vladimir Putin. "Oggi, il corpo dell'ex ministro dei Trasporti della Federazione Russa, Roman Starovoit, è stato trovato con una ferita da arma da fuoco nella sua auto personale", ha detto il comitato investigativo russo in una dichiarazione lunedì. Le autorità sospettano il suicidio, con i resoconti dei media che collegano la sua morte a una crescente indagine sull'uso improprio dei fondi per la difesa nella regione di Kursk, dove in precedenza era stato governatore. Il suo licenziamento segue settimane di controlli e tensioni politiche all'interno del settore dei trasporti russo. MOSCA, RUSSIA - 13 GENNAIO 2017: Starovoit Roman Vladimirovich è uno statista russo, capo dell'Agenzia federale per il trasporto stradale (Rosavtodor) della Federazione Russa al Gaidar Forum 2017 // Shutterstock