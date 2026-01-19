HQ

Cosa c'è di speciale negli sviluppatori indie francesi di oggi? Prince of Persia: The Lost Crown, The Rogue Prince of Persia, Shinobi: Art of Vengeance e la storia di successo Clair Obscur: Expedition 33 provengono tutti da studi francesi. Ora arriva Mio: Memories in Orbit, sviluppato dal piccolo studio indie Douze Dixièmes alla periferia di Parigi, ed è un Metroidvania davvero eccellente che regge il confronto con i grandi del genere.

Mio: Memories in Orbit si svolge in/su qualcosa chiamato "Il Vaso", che apparentemente è una sorta di "astronave". I cinque guardiani IA della nave, noti come Pearls (The Eye, The Spine, The Blood, The Hand e The Breath ), hanno improvvisamente smesso di funzionare. Come piccolo robot umanoide Mio, ora devi orientarti nell'enorme astronave, che contiene una grande città, una natura rigogliosa, una grande torre dell'orologio e molte altre cose, nel tentativo di ripristinare la memoria dell'astronave trovando e riattivando i cinque Pearls, che impediscono uno spegnimento completo.

Mio: Memories in Orbit è un Metroidvania sorprendentemente ben funzionante, dove fa molte cose bene e ha persino alcune meccaniche nuove e interessanti. Il gioco è ispirato al regista e animatore giapponese Hayao Miyazaki, al film d'animazione francese Ernest & Celestine e al romanzo di fantascienza Hyperion. Trae anche ispirazione da classici Metroidvania come Ori and the Blind Forest e Hollow Knight - e si vede. In senso positivo, sia chiaro.

Mio: Memories in Orbit spunta tutte le caselle giuste del Metroidvania; C'è platforming preciso, nemici impegnativi, molta esplorazione e molte nuove abilità a cui accedi durante il gioco, che, in modo piuttosto classico, ti danno accesso a sempre più spazio della grande mappa. È tutto arricchito da combattimenti con boss difficili (ho dovuto provare alcuni boss 40-50 volte prima di poterli sconfiggere), quindi ha tutto ciò che ci si aspetta da un Metroidvania ed è davvero piacevole da giocare.

Il piccolo robot Mio ha una sorta di "capello" o "sottili tentacoli luminosi" sulla testa, che sembrano vivi e possono essere usati come piccoli bracci per il rampino. Possono essere usati per premere pulsanti, afferrare nemici, afferrare punti di rampa fluttuanti nel mondo di gioco e molto altro (non voglio rivelare troppo qui). La cosa speciale è che questi piccoli bracci da rampino funzionano solo se hai abbastanza energia, e ottieni energia toccando il suolo per un breve periodo o colpendo dei fiori (quelli aggressivi) pieni di energia e posizionati in punti strategici dell'ambiente.

Ci sono diverse sequenze in cui devi dondolarti lungo i punti di presa con salti pixel-precisi, restare sospeso in aria, colpire i fiori per ricaricare le energie, dondolarti di più, ricaricare di nuovo le energie per dondolarti in salvo. Più avanti nel gioco, ci saranno anche altri modi di muoversi (come fluttuare) che consumano la stessa energia. Può sembrare piuttosto banale, ma il sistema di movimento funziona davvero bene e cambia un po' il modo in cui si gioca a un Metroidvania.

Durante il gioco, ottieni accesso a 35 modificatori, tutti i quali danno Mio nuove abilità. Oltre a questi, ci sono sette modificatori speciali che offrono vantaggi, ma hanno anche uno svantaggio. Tutti questi modificatori riempiono un numero variabile di slot in un Allocation Matrix, che ha un totale di 198 slot, e questi vengono continuamente sbloccati per averne altri, quindi più slot attivi in questa matrice, più modificatori puoi usare.

Il livello di difficoltà in Mio: Memories in Orbit è da medio ad alto. Alcune aree richiedono salti molto precisi combinati con vari tasti come descritto sopra, e oltre a questo, spesso ci sono nemici, sia a terra che in aria, il che può rendere tutto piuttosto impegnativo. Per non parlare dei boss, che variano da semplici a estremamente difficili.

Tuttavia, il gioco offre diverse opzioni per regolare il livello di difficoltà, incluso l'attivazione dei "Boss Erosi", che fa diminuire molto lentamente la salute dei boss ogni volta che vieni sconfitto, aumentando così le tue possibilità di sconfiggerli ogni volta che ci provi. C'è anche "Pacifista", che impedisce ai nemici di attaccare Mio finché Mio non li attacca per primi (utile se vuoi solo esplorare), e "Guarigione a Terra", che cura una piccola quantità di energia di Mio se tocchi terra per cinque secondi consecutivi. Vale la pena menzionare che tutte queste funzioni utili sono opzionali, quindi se vuoi una sfida davvero difficile, puoi semplicemente scegliere di non attivarle nel menu di gioco.

La grafica del gioco è del tipo che appare molto meglio in movimento che negli screenshot statici. Douze Dixièmes non usa Unreal Engine né Unity, poiché hanno costruito un proprio motore di gioco, il che è piuttosto impressionante per uno sviluppatore indie. Le immagini ricordano un cartone animato vivo dipinto con acquerelli, quindi non farti ingannare da questi screenshot perché in movimento appare molto meglio.

Gli effetti sonori sono buoni, ben bilanciati e si adattano bene alla grafica del gioco. Il vero punto forte dal punto di vista audio, però, è la colonna sonora, scritta dal compositore, musicista e produttore francese Nicolas Gueguen, e ciò che offre qui è assolutamente favoloso. Le tracce elettroniche si adattano perfettamente al gioco e suonano come qualcosa che Daft Punk e la band norvegese Röyksopp avrebbero potuto inventare, mentre in altri momenti ci sono tracce di pianoforte completamente silenziose con un coro sommesso sopra o musica ambientale completamente silenziosa che riempie lo sfondo. È una colonna sonora davvero bella, e se vuoi assaggiarla, puoi ascoltare una delle tracce dell'inizio del gioco qui sotto.

I fan del genere Metroidvania sono stati viziati nel 2025 con Hollow Knight: Silksong, ma anche il 2026 è partito con forza su questo fronte. Non c'è molto male da dire su Mio: Memories in Orbit, perché funziona davvero bene, si gioca bene, fa piacere e sembra anche molto ben pensato. Fa molte cose nel modo giusto e soddisfa tutte le caselle importanti del Metroidvania, aggiungendo allo stesso tempo qualcosa di nuovo a come dovrebbe essere realizzato un gioco del genere. Se dovessi sottolineare una cosa, mi sarebbe piaciuto vedere qualche tipo di nemici in più, ma è davvero l'unica cosa significativa, perché penso che il resto si incastri molto bene. Se avessimo dato il punteggio più alto, probabilmente ci sarebbe piaciuto vedere un po' più di innovazione nel gameplay che avrebbe potuto davvero far avanzare il genere, ma detto ciò, vorrei sottolineare che Mio: Memories in Orbit è un gioco davvero di successo.

Se vuoi provare un Metroidvania con un livello di difficoltà leggermente più indulgente, senza essere facile in alcun modo, allora ti consiglio vivamente di dare un'occhiata a Mio: Memories of Orbit. Il gioco è venduto a un prezzo molto ragionevole di £15 e sarà disponibile anche su Game Pass il giorno dell'uscita, quindi è difficile trovare una scusa per non dargli una possibilità.

Mio: Memories of Orbit dà un inizio davvero bello al 2026, e se questo è lo standard per l'anno, allora non vedo l'ora di vedere cosa ci aspetta.