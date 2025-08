Miracolosa rimonta per la Spagna al FIBA U18 EuroBasket, che segna 11 punti in 40 secondi

HQ

La Spagna ha ottenuto una notevole vittoria sulla Francia al FIBA U18 EuroBasket, tenutosi a Belgrado, in Serbia. E lo hanno fatto vincendo 82-81, compresa una tripla nell'ultimo secondo e mezzo, e rimontando da otto punti di svantaggio a soli 41 secondi dalla fine (71-79). Ma Guillermo Del Pino è riuscito a segnare nove punti, incluso il tiro da tre punti della vittoria in quel periodo e ha ribaltato completamente la partita.

Del Pino, giocatore cresciuto in casa del Coto Córdoba e dell'Unicaja Málaga, è diventato naturalmente il protagonista della partita spettacolo (anche il miglior marcatore, con 23 punti). Sa già cosa significa vincere in EuroBasket, dato che è stato anche l'MVP dell'EuroBasket U16 nel 2023. e giocherà l'anno prossimo nella lega di basket universitaria (la NCAA) negli Stati Uniti, per i Maryland Terrapins.

Ora, la Spagna ha vinto tre degli ultimi cinque EuroBasket U18, supera la Francia e la vecchia Jugoslavia nel medagliere ed è due medaglie d'oro a pari merito con l'Unione Sovietica come prima nazione nella competizione iniziata nel 1964.