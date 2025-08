Mirage: Miracle Quest è un simpatico gioco di ruolo a turni di un nuovo studio indie francese

Lo sviluppatore Toe Bean Club, un nuovo studio indipendente francese, ha presentato un primo sguardo al suo prossimo progetto Mirage: Miracle Quest. Considerato un gioco di ruolo a turni che offre una rivisitazione moderna del genere, fondendolo con un tocco strategico e magico da ragazza, il gioco è stato creato da un team composto da veterani dei videogiochi e dei film d'animazione.

Previsto per il lancio su PC, ci è stato detto che il gioco avrà meccaniche di costruzione del mazzo che consentiranno al giocatore di personalizzare e progettare uno stile di gioco che si addice al modo in cui intende affrontare le sfide a portata di mano. A questo si aggiunge una vasta gamma di nemici e nemici fatti per assomigliare a demoni che devono essere esorcizzati, ognuno dei quali sembra essere combattuto in una prospettiva in prima persona.

Secondo la trama, il comunicato stampa dell'annuncio lo spiega come segue:

"Ambientato in un mondo di ispirazione retrò e dipinto a mano, i giocatori vagheranno per Andafy, un continente plasmato dalle vibranti culture e dall'estetica del Madagascar, della Francia e del Giappone. Giocheranno nei panni di Mirage, un giovane esorcista la cui vita tranquilla viene sconvolta quando una misteriosa creatura devasta la sua città natale, sussurrando il nome di sua nonna nel suo ultimo respiro. Insieme a un accattivante cast di alleati, Mirage si imbarca in una pericolosa ricerca per abbracciare il suo vero potere e svelare i segreti più oscuri della terra.

Anche se ci è stato detto che la data di uscita di Mirage: Miracle Quest sarà "annunciata in futuro", abbiamo un trailer da guardare a bocca aperta e una serie di screenshot in-game.