Miranda Cosgrove è la protagonista di una commedia romantica simile a Netflix Bachelor

Netflix è diventato lo streamer da visitare per chiunque sia alla ricerca di una commedia romantica a buon mercato. La piattaforma ha offerto innumerevoli opzioni su questo fronte nel corso degli anni, che si tratti di The Kissing Booth, Irish Wish, He's All That, Your Place or Mine, A Family Affair, You People, When We First Met, Kinda Pregnant, Mother of the Bride, The Out-Laws, Isn't It Romantic, To All the Boys I've Loved Before, Love Hard, The Perfect Date, ecc. ecc. ecc. Presto, questo gruppo si allargherà con un'altra opzione, quella con Miranda Cosgrove come protagonista.

È noto come The Wrong Paris, ed essenzialmente è un gioco stupido sul Bachelor, in cui l'obiettivo è che un gruppo di donne competa per un tizio muscoloso. Il trucco qui, e da cui il film prende il nome, è che il personaggio di Cosgrove Dawn pensa di unirsi a uno show che ha sede a Parigi, in Francia, solo per essere ingannata e portata a Parigi, in Texas, dove combatte una schiera di donne per un cowboy sexy in cui si è imbattuta brevemente in un bar. Inutile dire che volano scintille (e, a giudicare dal trailer, anche gli assi) e questo porta presto alla tipica configurazione da commedia romantica.

Per quanto riguarda quando puoi guardare The Wrong Paris, debutterà su Netflix il 12 settembre e puoi vedere il trailer e la sinossi ufficiale qui sotto.

"Si è iscritta a Parigi, in Francia. Ha ottenuto Paris, Texas. In questa commedia romantica di Netflix, Miranda Cosgrove interpreta un'aspirante artista che si unisce a un dating show sperando in un viaggio gratuito a Parigi, in Francia, ma finisce a pochi chilometri dalla sua città natale a Paris, in Texas. Quello che inizia come un piano per essere eliminati prende una piega inaspettata quando volano scintille con lo scapolo (Pierson Fodé)".