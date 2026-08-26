Mirra Andreeva ammette di aver avuto una cotta per il suo compagno di doppio misto Andrey Rublev

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Mirra Andreeva e Andrey Rublev sono una delle ultime quattro coppie ad aver raggiunto le semifinali del doppio misto agli US Open. A 19 anni, Andreeva è una delle prospette più importanti del tennis femminile, avendo vinto Wimbledon quest'anno, attualmente come numero 5 al mondo.

Andreeva ha fatto coppia con il suo connazionale russo, Andrey Rublev (28 anni, attuale numero 24 al mondo e vincitore di 18 titoli ATP) e, dopo aver vinto Diana Shnaider e Casper Ruud nei quarti di finale martedì, Andreeva ha confessato di avere una cotta per il suo partner.

"Non ho mai detto nulla, e nemmeno a lui. Ma prima avevo una piccola cotta per lui", disse Andreeva ridendo. "Quindi è un sogno che si avvera giocare con il mio giocatore preferito. Ero così felice che potessimo giocare insieme, vincere insieme e creare tanti bei ricordi insieme."

Andreeva e Rublev hanno sorpreso sconfiggendo le campionesse in carica Sara Errani e Andrea Vavassori in una partita emozionante terminata 1-4, 4-1, decisa al tie-break, 11-9. Questa sera mercoledì affronteranno in semifinale le ceche Karolina Muchova e Jakub Mensik, e potrebbero battere Elina Svitolina e Gaël Monfils o Belinda Bencic e Flavio Cobolli in finale, sempre questa sera.