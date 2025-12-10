Mirria è un puzzle game atmosferico ambientato in un mondo che fonde sogno e realtà

La vetrina Day of the Devs è stata piena zeppa di annunci e rivelazioni di giochi indie straordinari, e su questo fronte, lo sviluppatore Carl Burton (che aveva già realizzato Islands: Non-Places ) è apparso per mostrare il suo prossimo puzzler.

Conosciuto come Mirria, si tratta di un'esperienza di puzzle casual in cui i giocatori devono usare ispezione e memoria per superare le sfide che si presentano sulla loro strada. Tutto è ambientato in un mondo strano che fonde realtà e sogno, e l'idea è risolvere enigmi per scoprire anomalie che attraversano mondi specchiati.

Previsto per essere pubblicato da Mografi Games, Mirria arriverà su PC nel 2026 e potrebbe anche avere un lancio su console, anche se ciò non è ancora stato confermato. Quello che sappiamo è che il gioco in singolo sarà accessibile a circa 15-20$, con una durata di gioco compresa tra le cinque e le sette ore.

Per saperne di più su Mirria, guarda il trailer di annuncio del gioco qui sotto.