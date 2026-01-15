Mirror's Edge passato da marrone e anonimo a icona senza tempo

HQ

Non sono le meccaniche di gioco che ricordiamo di più di Mirror's Edge, né il protagonista Faith. Invece, è il design grafico incredibilmente pulito e accattivante, che ha rappresentato una distopia futura in modo molto bello. L'intero mondo di gioco era bianco, con dettagli colorati occasionali per aiutare nella direzione e con cui interagire, il tutto incorniciato da un tempo per lo più splendido che conferiva all'ambiente un aspetto idilliaco.

Ma... È quasi venuto fuori completamente diverso e molto più generico. Gli sviluppatori hanno rivelato questo durante una discussione con Design Room (grazie Stone Paper Shotgun). Mirror's Edge è stato rilasciato nel 2008 e inizialmente assomigliava più ad altri giochi dell'epoca, cioè, praticamente marrone per tutta la durata. Il produttore senior Owen O'Brien afferma:

"Mirror's Edge all'inizio sembrava come tutti gli altri giochi Unreal, a dire il vero. Ma abbiamo scoperto che quando ti muovi molto velocemente nel mondo, si sviluppa la malattia da simulazione molto rapidamente. Abbiamo scoperto che si riduceva se si rendeva il mondo più pulito e meno dettagliato."

Il direttore artistico Johannes Söderqvist aggiunge che non era un gioco brutto, ma che semplicemente mancava della personalità che l'avventura finita ha in abbondanza:

"Era più fatiscente, con tetti in stile New York con queste torri dell'acqua — piuttosto marroni, come un gioco normale, se vogliamo. Non era male; In realtà sembrava buono. Ma non c'era uno stile, o uno stile piuttosto generico."

Nel frattempo, DICE ha cambiato idea riguardo a Mirror's Edge, e ciò che ha portato alla grande riprogettazione sembra essere stato proprio che era così difficile distinguerlo dalla folla. O'Brien spiega:

"Non riuscivo a distinguere Battlefield da Call of Duty da Rainbow Six, e ho detto alla squadra: 'Voglio guardare uno screenshot di Mirror's Edge su una rivista e sapere che è il nostro gioco'."

Il risultato è stato uno dei giochi meglio progettati di sempre, e è improbabile che lo ricorderemmo ancora oggi se fosse diventato l'avventura dall'aspetto anonimo che era stato originariamente pensato.