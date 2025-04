Mission: Impossible - The Final Reckoning sarà il film più lungo della serie

HQ

Sembra che otterrete davvero un sacco di soldi per i vostri soldi quando afferrerete un biglietto per Mission: Impossible - The Final Reckoning quando il film uscirà nelle sale il 23 maggio. Non solo è stata investita un'immensa quantità di denaro nel progetto, visto il suo budget di produzione presumibilmente gonfiarsi fino a superare i 400 milioni di dollari, ma sarà anche un film molto lungo.

Ciò è stato confermato da ComicBook.com, che afferma che Paramount ha detto loro che il film durerà per un mega 2 ore e 49 minuti. Questo è sufficiente per renderlo anche il film più lungo Mission: Impossible fino ad oggi, poiché durerà più di Dead Reckoning e della sua durata di 2 ore e 43 minuti.

Di recente, un altro trailer di The Final Reckoning ha fatto il suo debutto. Se non avete visto il frammento ricco di azione che presenta poco più di due minuti di azione (ora sappiamo che questo è a malapena un soffio del film più ampio), potete andare qui per trovarlo.