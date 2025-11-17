Missione MAUL: Come un robot ha salvato un soldato ucraino dopo che una mina gli ha trapassato il piede in una "zona di uccisione" a 65 km dietro le linee nemiche

HQ

Per 33 giorni, un soldato ucraino rimase intrappolato in prima linea, la sua vita bilanciata su un solo laccio emostatico dopo che una mina gli ha trafitto il piede. Sei tentativi di salvataggio erano falliti. I veicoli sono stati distrutti nella cosiddetta "kill zone", un tratto di territorio sorvegliato dai droni nemici, crivellato di mine e di fatto vietato ai soccorritori umani.

Eppure i compagni del soldato si rifiutarono di arrendersi. Al settimo tentativo, una missione di sette ore portò la salvezza, non con mani umane, ma attraverso la robotica. Un veicolo terrestre corazzato senza pilota, a forma di bara e soprannominato MAUL, strisciò per oltre 40 miglia (65 chilometri) dietro le linee nemiche, attraversando strade minate e schivando una sorveglianza incessante.

Una delle sue ruote fu distrutta da una mina durante il viaggio, e un drone nemico cercò di colpire mentre riportava indietro il soldato, ma l'armatura della capsula resistette. Contro ogni aspettativa, il soldato tornò vivo. "Se il combattente non si arrendeva, non avevamo il diritto di arrenderci," dicono i medici del Primo Battaglione Medico Separato dell'Ucraina, la squadra dietro il coraggioso salvataggio. Il video qui sotto mostra il MAUL che avanza lentamente attraverso territori controllati dalla Russia, le sue ruote metalliche che stridono su detriti e terra, indifferente alle esplosioni.