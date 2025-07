Mister Fantastic sembra amare il nuovo Superman

HQ

È ormai evidente che Superman ha ottenuto un vero e proprio lancio di successo e sembra aver affascinato sia la critica che gli spettatori, e Rottent Tomatoes rivela che attualmente si attesta all'82% di recensioni positive da parte dei media e di un ben 93% da parte degli spettatori - e anche noi siamo rimasti soddisfatti.

Un altro che sembra felice è Pedro Pascal. Sta per apparire in Fantastic Four, un altro film di supereroi in uscita questo mese, e tramite Instagram ha pubblicato diversi tributi Reels (che sono cronometrati e potrebbero essere spariti nel momento in cui leggete questo articolo) a Superman. E sembra che non sia completamente interessato a qualsiasi scontro tra i fan della DC e della Marvel, condividendo invece l'immagine qui sotto (creata da JustRalphy) di un Superman e Mister Fantastic che guardano un mashup dei rispettivi loghi, con tanto di hashtag #SuperFantastic.

Superman è nelle sale ora in pieno svolgimento, mentre Fantastic Four esce il 25 luglio.