Mistfall Hunter uscirà a luglio, versione PS5 confermata

Attenti, ARC Raiders, perché quest'estate potrebbe portare una certa competizione basata sull'estrazione sotto forma di Mistfall Hunter. Il gioco di ruolo dark fantasy PvVE ha già preparato la sua roadmap per il lancio, con enormi uscite di contenuti lungo il percorso.

Dopo aver lanciato la sua nuova classe, il Cavaliere Withered, alla fine del 2025, lo sviluppatore Bellring Games ha annunciato che questa era solo la prima di molte grandi modifiche in arrivo a Mistfall Hunters. Sta per arrivare una revisione del combattimento principale, insieme ad altri cambiamenti di bilanciamento per il gioco in solitaria e di squadra, le classi in-game e altro ancora. Questo ha rimandato un po' i piani di lancio, ma Mistfall Hunters arriverà comunque nel 2026.

Più precisamente, il gioco sarà lanciato a luglio, con un grande beta previsto per lo Steam Next Fest il 15 giugno. Inoltre, come richiesto dai fan, è stata confermata una versione PS5 che verrà lanciata insieme alle versioni Xbox Series X/S e PC a luglio. Un test su scala più ridotta è previsto per questo aprile, che sarà solo su invito.