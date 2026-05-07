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C'è un posto speciale nel mio cuore per i film del regista John Hughes, in particolare per i suoi progetti precedenti che hanno davvero gettato le basi di quella che oggi consideriamo una storia di "formazione adulta". Il Club della Colazione, Sedici Candele, Il Giorno Libero di Ferris Bueller... Questi sono film iconici che continuano a distinguersi per il loro carisma e il loro cuore, e il motivo per cui ne parlo per iniziare la mia recensione di Mixtape è che l'ultimo progetto di Beethoven & Dinosaur sembra una storia di John Hughes in ogni senso del termine.

Quello che ha creato The Artful Escape ha ideato Mixtape è una storia adorabile e appassionata che segue tre adolescenti mentre intraprendono un'ultima avventura. Non stiamo parlando di salvare il mondo o di un grande viaggio su strada attraversando continenti, questa è una storia che si svolge nell'arco di un solo giorno, ambientata in una città e seguendo tre giovani adulti scritti in modo incredibilmente efficace. È con i piedi per terra e onesto, dolce e nostalgico, e colpisce ed evoca tutte quelle emozioni che provi guardando un film di John Hughes.

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Il presupposto dell'avventura è fondamentalmente quello di prepararsi per un'ultima festa di festa prima che l'estate finisca e i loro amati amici prendano strade separate per iniziare la loro vita adulta. Raggiungere un obiettivo del genere significa affrontare molte sfide che tutti gli adolescenti devono affrontare, tra cui procurarsi alcolici nonostante siano minorenni, evitare guai, affrontare nuove emozioni, hai capito il senso. E tutto questo è accompagnato da una colonna sonora straordinaria in cui ogni canzone ha il suo ruolo e definisce efficacemente il 'capitolo' della storia che stai vivendo, che potrebbe essere un evento del presente o un breve ricordo che fornisce un po' di esposizione narrativa sul perché non ci piace un certo personaggio, Jenny 'freakin' Goodspeed, Per esempio.

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Questa idea di unire punti della trama e musica e farlo efficacemente è uno degli elementi che fa emergere Mixtape dalla concorrenza, poiché questo gioco semplicemente insufla personalità e fascino. Ogni singola scena sembra autentica e carismatica, persino importante per la storia più ampia, e forse questo funziona così bene perché Mixtape non ti fa perdere tempo come giocatore. Questo gioco dura al massimo qualche ora, ma è costruito in modo così intricato e intenzionale che nulla sembra fuori posto e ti perderai e rimarrai incantato dalla storia più ampia.

Il trio di personaggi principali è anche splendidamente scolpito, con ognuno dei personaggi, sia la protagonista Stacy che i suoi due amici stretti Slater e Cassandra, che si distingue come persona che potrebbe semplicemente essere reale. Ancora una volta, sembrano personaggi presi direttamente da un film di John Hughes, come se uno dei tre potesse essere inserito in The Breakfast Club e sentirsi parte di un film. Sono imperfetti e irresponsabili, premurosi e appassionati - sono tre persone che vorresti incontrare e unirti alle loro follie scherzate.

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E a proposito di 'buffonate stravaganti', Mixtape ha molto da cui i fan possono godersi. Si può vedere l'ispirazione da dove Beethoven & Dinosaur ha fatto le sue ricerche, mentre troviamo sequenze di inseguimento attraverso la città e i cortili del quartiere che ricordano autenticamente Ferris Bueller, mentre le caotiche fughe con i carrelli della spesa offrono un tocco più unico che sembra comunque appartenere a questo genere. La parte meravigliosa di queste sequenze di gioco più orientate all'azione è che non sovrapprono la storia più ampia, ma si distinguono semplicemente come scene spettacolari pur lasciando spazio per i momenti in cui il ritmo rallenta e puoi goderti buona compagnia e saltare rocce su un lago isolato. Mixtape non raggiunge mai un ritmo frenetico in cui fatichi a resistere, ma ha alti e bassi che Beethoven & Dinosaur affrontano senza sforzo per creare una storia da cui non vorrai mettere da parte o da cui non ti ritrarai.

Quindi sì, come probabilmente puoi intuire, Mixtape è un'esperienza per lo più narrativa in cui puoi seguire la storia principale e servire essenzialmente da passeggero in questa storia di formazione adulta. Ma ci sono molti momenti in cui prendi il controllo, sia in scene più rilassanti in cui scegli come dipingere la porta del tuo nascondiglio sia quando fai skateboard nella città, semplicemente godendoti la sua bellezza artistica mentre ti abbassi e ti muovi tra il traffico in arrivo.

Questo è un gioco che, pur non essendo particolarmente complesso dal punto di vista meccanico, è stato realizzato con una visione creativa così chiara che è difficile criticarlo. Ogni parte di Mixtape sembra appartenere, che si tratti dei personaggi animati in stile stop-motion, della regia artistica pittoresca e colorata, della premessa narrativa diretta ma raffinata, dell'incredibile uso di musica sapientemente curata. Mixtape è un film portato alla vita in un modo che pochi possono eguagliare e, anche se potrebbe finire in un attimo, ciò che Beethoven & Dinosaur ha presentato con questo gioco ti lascerà un'impressione evidente anche dopo i titoli di coda. Sul serio, vai a giocare Mixtape. Non rimarrai deluso.