Moana (2026)

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Dalla serie di remake live-action della Disney, Moana sembra la più superflua di tutte. Il film da cui è tratto ha meno di dieci anni (uscito nel novembre 2016) e continua a essere un franchise attivo, con Moana 2 in uscita alla fine del 2024 e un terzo film d'animazione in produzione.

Ma con Moana/Vaiana che è uno dei franchise Disney di maggior successo degli ultimi anni, considerato il film più streamed negli Stati Uniti tra il 2020 e il 2024, aveva semplicemente troppo senso produrre un remake live-action: se le proiezioni al botteghino non mancheranno, sarà una macchina automatica per la stampa di denaro per Disney, accompagnata da una propria serie di merchandising. Non senza un costo (il budget è stimato superiore a 200 milioni di dollari), ma certamente con un minimo sforzo creativo.

La voce più cinica nella mia testa è tentata di criticare questo remake di Moana e Disney per la loro sfacciata mancanza di originalità, e per aver prodotto un film che non aggiunge assolutamente nulla solo per profitto, che alla fine non è migliore del film originale. Ma allo stesso tempo, quanto possono essere arrabbiati i critici cinematografici con un film che probabilmente renderà felici molti bambini quest'estate?

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Per dare un po' di merito a Disney, penso che Moana sia uno dei film che più beneficia dall'essere trasformato dall'animazione al live-action, grazie ai suoi rigogliosi paesaggi polinesiani e ai panorami mozzafiato del mare aperto. Non che questo abbia un aspetto necessariamente migliore dell'animazione, ma almeno c'è un vantaggio evidente nel guardare la stessa storia ora ambientata nei luoghi reali da cui è stata ispirata (anche se alcune sembrano ambientazioni CG fotoreali) e con attori umani. Altri remake live-action, come quelli con molti animali parlanti o creature fantasy, come Il Re Leone, Biancaneve e La Sirenetta, hanno un'atmosfera molto strana, spesso attraversando la valle inquietante che li rende poco attraenti, più brutti degli originali animati colorati.

Moana, invece, è davvero molto bella: la palette di colori può essere un po' smorzata rispetto all'animazione, ma non sembra affatto finta. La maggior parte delle scene, da quelle ambientate sull'isola polinesiana a quelle in mezzo all'oceano, sembrano molto autentiche, fatta eccezione per la scena di Tamatoa, che ha un'atmosfera pessima da green screen: un chiaro esempio che, se fosse stato un film live-action da zero, alcune scelte di design sarebbero state diverse.

A questo proposito, lo paragono a How to Train Your Dragon dello scorso anno: un remake di un film d'animazione molto recente, che regge ancora oggi al 100%, ma con immagini e scene d'azione che costituiscono un'epica alternativa live-action, e con un sano mix di personaggi umani e creature CGI in modo che nessuno dei due sembri fuori posto. I problemi nascono quando confronti Moana (2016) con Moana (2026) e ti rendi conto che... Sono, infatti, esattamente lo stesso film.

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Moana (2016) era perfetto: non c'era bisogno di cambiare nulla, riscrivere o espandere nulla. Quindi, i registi del remake hanno fatto la scelta giusta di non cambiare nulla... Il che mette anche in luce quanto questa versione sia poco essenziale.

La mia teoria è che Disney abbia accelerato il remake in modo da poter far interpretare realisticamente Dwayne Johnson, che ora ha 54 anni, Maui nella versione live-action - e nei potenziali sequel - prima che diventi troppo vecchio. Ma avere esattamente lo stesso attore del film d'animazione, ora con una tuta muscolata e una parrucca, dimostra ulteriormente che non c'è anima dietro questo film e che non c'è mai stata intenzione di migliorare, cambiare o espandere il materiale originale, o anche solo sorprendere minimamente.

I remake live-action di classici film Disney delle principesse come Biancaneve, La Sirenetta o La Bella e la Bestia cercano almeno, nel bene o nel male, di aggiungere profondità ai personaggi che non hanno avuto molto tempo per crescere nelle durate limitate dei vecchi film d'animazione e correggere gli aspetti più datati o conservatori. Anche Lilo & Stitch dell'anno scorso – ancora una volta, nel bene e nel male – ha anche cambiato il finale per rafforzare il personaggio di Nani, la sorella maggiore, e servire complessivamente come interpretazioni leggermente diverse della stessa storia.

Con Moana c'era ben poco da fare, solo qualche nuova battuta (anche se la maggior parte resta la stessa) e qualche battuta in più tra Moana e Maui che in realtà non cambia molto perché, insisto, le motivazioni e la crescita dei personaggi nell'originale erano già perfette. Probabilmente è meglio che non abbiano "rovinato" Moana, ma di conseguenza molti spettatori rimarranno probabilmente delusi, pensando che ci fosse poco motivo per andare a guardare questa nuova versione quando possono guardare l'originale quando vogliono su Disney+.

Quindi, non c'è nulla di veramente sbagliato in questa versione di Moana/Vaiana. In effetti, è uno dei remake live-action più belli della Disney, e grazie alla sua fedeltà, tutto funziona benissimo: la storia, le canzoni, l'ambientazione... Se ami un film, lo amerai non importa quante volte lo guardi, e se ami Moana, probabilmente ti piacerà anche questa versione. È solo che Disney amerà molto di più i tuoi soldi.