Moana salirà a bordo della sua barca e attraverserà l'oceano il 10 luglio 2026

Così come saranno passati dieci anni dall'uscita dell'animazione polinesiana d'avventura fantasy Moana dei Walt Disney Animation Studios il prossimo anno, Disney ci riporterà nelle sue acque cristalline per rivivere la storia del giovane marinaio omonimo. Il film live action di Moana esce nelle sale di tutto il mondo il 10 luglio 2026, e ora abbiamo il primo trailer ufficiale, con un primo sguardo sul suo nuovo volto e sulla sua nuova voce: quello della giovane attrice australiana Catherine Lagaʻaia.

A unirsi a lei ci saranno Dwayne Johnson, che torna nel ruolo del semidio Maui, così come John Tui come capo della tribù dell'Isola Motuei, il capo Tui (che coincidenza!) e Rena Owen, un'attrice della Baia delle Isole (Nuova Zelanda), nel ruolo della venerata nonna di Vaiana, Tala.

Nel trailer possiamo apprezzare non solo il ritorno di alcune delle scene più note del film d'animazione (il pollo è davvero realizzato), ma anche la colonna sonora, che vede il ritorno del compositore Lin-Manuel Miranda. Moana (2026) sarà diretto da Thomas Kail (Hamilton) e sarà prodotto esecutivamente da Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth e Auliʻi Cravalho, che ha doppiato Vaiana nei film d'animazione Vaiana e Vaiana 2.

Sei pronto a salire sulla tua barca, navigare l'immenso oceano e riportare il cuore di Te Fiti sulla sua isola con i birichini Maui? Dai un'occhiata al trailer, al poster ufficiale e alla galleria di immagini ad alta risoluzione di Moana.