MOB Entertaiment ci dà un'anteprimaPoppy Playtime del capitolo 5 e anticipa l'incontro con il suo cattivo principale, il prototipo

L'inizio della fine è vicino per la terrificante storia di Playtime Co. MOB Entertainment impegnata a portarci cinque capitoli di Poppy Playtime, ed è incredibile che ora, quattro anni e milioni di urla dopo, siamo così vicini a svelare tutti i suoi segreti.

Lo studio ha voluto approfittare di Halloween per mostrarci un primo teaser trailer di Poppy Playtime: Capitolo 5, in cui riprenderemo il nostro viaggio nelle profondità della fabbrica di giocattoli dopo gli eventi traumatici del precedente Capitolo 4. Ora saremo soli, separati dai nostri amici e alleati e con Huggy Wuggy alle calcagna? E anche qualcos'altro. Qualcosa che si nasconde nell'ombra e ha molte gambe.

In effetti, se guardate la clip, vedrete quello che è forse il primo assaggio di The Prototype, colui che tira i fili degli orrori della fabbrica, e l'unico che, per ora, conosce tutta la verità su ciò che è accaduto qui.

Poppy Playtime: Il capitolo 5 è ora disponibile per essere aggiunto alla tua lista dei desideri di Steam - Buon Halloween!