Mob Entertainment sta ristrutturando i ruoli chiave e pianificando lo sviluppo simultaneo di diversi giochi, oltre che del film Poppy Playtime

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Poppy Playtime vivrà oltre il Capitolo 5: Cose Rotte, come molti di noi sospettavano. Il franchise episodico di Mob Entertainment è diventato uno dei franchise horror più amati (e più apprezzati) nei videogiochi di oggi, e presto farà il salto transmediale sul grande schermo.

Tuttavia, per aprire la strada non solo al film ma anche ai giochi futuri, abbiamo già riportato questa settimana che ci sono state alcune posizioni offerte specificamente rivolte a ricoprire ruoli senior, all'implementazione dell'IA e allo sviluppo del brand. E ora sappiamo di più.

Nel campo dell'IA, l'obiettivo è assumere un game designer senior per sviluppare diversi tipi di IA nemiche, in modo che ogni incontro risulti unico e terrificante. Lo studio sta anche sostituendo il suo precedente responsabile delle licenze internazionali.

Considerando le varie offerte di lavoro, inclusi ruoli per lo sviluppo di funzionalità multiplayer, è praticamente certo che un nuovo titolo multiplayer è in arrivo - diverso dal precedentemente rilasciato Project Playtime - oltre a una nuova IP, ancora non rivelata.

E forse la notizia più importante di oggi è che Mob sta aggiornando i dati sul backend di Steam su una pagina nascosta agli utenti, preparando qualche tipo di nuovo gioco, o il ormai ovvio Poppy Playtime: Capitolo 6.

Il futuro della fabbrica di giocattoli Playtime Co. ora appare molto più luminoso e vibrante, non credi?