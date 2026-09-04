MobLand è stato rinnovato per una terza stagione con il ritorno di Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren

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Per un po', sembrava che la situazione fosse ormai scritta per MobLand. L'attore protagonista Tom Hardy ha litigato con i creativi dietro la serie, e ci fu un periodo in cui sembrava che il rapporto fosse irreparabile, facendo sorgere la domanda se la serie potesse continuare senza il suo frontman. Fortunatamente, le parti si sono riconciliate e il futuro di MobLand è stato assicurato.

Chiaramente, Paramount+ è soddisfatta di come le rispettive parti hanno risolto le loro divergenze, dato che ora lo streamer ha confermato che la serie drammatica tornerà per una terza stagione. Sì, un altro lotto di episodi è stato approvato in vista dell'arrivo della seconda stagione tra un paio di settimane, il 18 settembre.

Anche se non sapremo molto di più su cosa aspettarci dalla terza stagione fino alla fine della seconda stagione, sappiamo che Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren sono attesi per tornare, per continuare a guidare questa serie drammatica nei panni di Harry Da Souza e del patriarca criminale e matriarca di Conrad e Maeve Harrigan, rispettivamente.

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