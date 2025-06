MobLand tornerà per una seconda stagione

HQ

Tom Hardy nel ruolo principale e recita al fianco di Pierce Brosnan e Helen Mirren, con Guy Ritchie dietro la macchina da presa come regista. Con una formula come questa, ci siamo mai aspettati che Paramount+ MobLand fallisse?

Non sorprende che la serie sia stata un grande successo per la piattaforma di streaming, tanto che ha totalizzato ben 26 milioni di spettatori fino ad oggi, rendendola la seconda serie originale più vista di Paramount+ fino ad oggi.

Questo livello di fama e successo ha portato MobLand a ricevere un rinnovo per la seconda stagione, ovvero in tempo utile, quando Ritchie trova il tempo tra la realizzazione anche della seconda stagione di The Gentlemen per Netflix e quando il cast ha spazio nei loro impegni, possiamo aspettarci un dramma poliziesco più grintoso basato su Londra e più dell'accento irlandese stranamente strano di Brosnan.

Sei entusiasta di saperne di più MobLand ?