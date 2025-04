Mod di Baldur's Gate III per Stardew Valley rimozione DMCA emessa per errore dai proprietari di D&D

HQ

Anche se non è sempre una pillola facile da ingoiare, a volte una mod viene rimossa dal creatore di un gioco per un motivo decente. Questo non sembra essere il caso, tuttavia, quando i proprietari di Dungeons & Dragons, Wizards of the Coast, hanno deciso di emettere una rimozioneStardew Valley dal modder Xun.

Xun ha creato Baldur's Village, una mod Stardew Valley che ti ha permesso di portare Astarion e Shadowheart nel gioco, rendendoli entrambi NPC romantici. Questa mod è piuttosto consistente e deve aver richiesto un po' di tempo per essere realizzata. Ha guadagnato elogi dai fan e persino dallo stesso Swen Vincke quando è stato lanciato per la prima volta.

Tuttavia, dopo l'emissione del DMCA, sembrava che la fetta di divertimento che Xun si era ritagliata fosse stata portata via. Swen Vincke di Larian è intervenuto di nuovo per dire che le mod non dovrebbero essere trattate come "imprese commerciali che violano la tua proprietà".

Sembra che la Wizards of the Coast sia d'accordo. In una dichiarazione a IGN, hanno affermato che la rimozione è stata emessa per errore. "La rimozione del DMCA di Baldur's Village è stata emessa per errore - ci dispiace per questo. Stiamo risolvendo il problema ora in modo che i fan e la comunità di Stardew possano continuare a godersi questa fantastica mod!" si legge nella dichiarazione.

Attualmente, la mod è ancora in fase di revisione, ma c'è la speranza che presto venga liberata dalle sue catene DMCA e sia di nuovo scaricabile.