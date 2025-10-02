Modder consente di eseguire giochi su Lego Game Boy

HQ

Molte persone sono rimaste estasiate quando Lego e Nintendo hanno annunciato un Game Boy costruito interamente con Lego, completo di tutti i pulsanti, le porte e persino le cartucce Lego. Ma non poteva eseguire alcun gioco.

Fortunatamente, puoi sempre fare affidamento sui fan. Ora, il modder Natalie the Nerd ha assunto il Lego Game Boy e ha aggiunto la funzionalità mancante, la possibilità di giocare su di esso. Il piano è quello di dargli anche pulsanti completamente funzionanti e simili, e quindi vendere la soluzione tramite il suo sito Web ad altri che desiderano un Lego Game Boy completamente funzionale.

Dai un'occhiata all'intero processo di questo lavoro inaspettatamente esteso a questo link.