Modder converte il controller Wii U in un'unità Switch funzionante

Non mancano certo i talentuosi modder di videogiochi che creano magie tecnologica e dimostrano un livello di creatività che dovrebbe far impallidire le grandi aziende. Oggi abbiamo un ottimo esempio di questo dal modder Kouzex, che ha costruito sull'idea che la Switch sia un'evoluzione naturale della Wii U.

È riuscito a inserire una Switch completamente funzionante in un GamePad Wii U, assicurandosi che funzioni con tutti i giochi (digitali, non fisici), che non sia visibilmente alterato e che abbia pulsanti funzionanti. Kouzex ha scelto di lavorare con una Switch Lite, che non si basa su Joy-Con staccabili, che è riuscito a inserire bene dopo molti aggiustamenti e riparazioni.

Ecco cosa dice della sua creazione:

"È venuto benissimo. Penso che sembri appena modificato e si adatti sicuramente a quello che definirei una costruzione sleeper. La cornice stampata e le cornici più grandi non sono troppo evidenti, e penso che ingannerebbe la maggior parte delle persone, se sapessero cos'è una Wii U. Letteralmente ogni pulsante del Gamepad corrisponde a un pulsante della Switch. Tutto è mappato uno a uno tranne il pulsante TV, che è cattura."

Il motivo per cui Kouzex ha accettato il progetto è che molte persone hanno detto di preferire l'ergonomia del GamePad Wii U rispetto alla Switch, e lui è così soddisfatto del risultato che dice che il dispositivo "sicuramente verrà con me la prossima volta che prenderò un aereo."

Guarda il video qui sotto per una guida del processo e uno sguardo al risultato finale. Ti sarebbe piaciuto avere una Switch (o magari ancora meglio, una Switch 2?) che sembrasse un GamePad di Wii U?