Modello di intelligenza artificiale utilizzato per la pubblicità di Guess sulla rivista Vogue

C'è un nuovo modello di punta in città, ed è stato creato utilizzando un altro modello di intelligenza artificiale generativa. Nell'edizione cartacea di agosto di Vogue, una pubblicità per Guess presenta una modella che indossa un abito a righe e una tuta corta floreale della collezione estiva del marchio. Quel modello, però, non è reale, anche se i vestiti lo sono.

Il modello è stato creato dalla società Seraphinne Vallora, i cui fondatori hanno dichiarato alla BBC che è stato chiesto loro di creare il modello realistico AI come parte della campagna estiva del marchio dal co-fondatore di Guess Paul Marciano. "Abbiamo creato 10 bozze di modelli per lui e lui ha selezionato una donna bruna e una bionda che abbiamo sviluppato ulteriormente", ha detto Valentina Gonzalez.

Gonzalez e la sua socia in affari Andreea Petrescu hanno affermato che generare un modello di intelligenza artificiale non è facile e fanno pagare fino a sei cifre per un grande marchio come Guess. Sono sorte lamentele riguardo all'aspetto della modella, affermando che impone standard di bellezza irrealistici per le donne. Tuttavia, la coppia non crede che sia l'intelligenza artificiale a far rispettare tali standard.

"Non creiamo look irraggiungibili, in realtà il modello di intelligenza artificiale per Guess sembra abbastanza realistico", ha detto Petrescu. "In definitiva, tutte le pubblicità sono create per apparire perfette e di solito hanno top model, quindi quello che stiamo facendo non è diverso".

Alla domanda su come creare post più inclusivi, la coppia dice che ci provano, ma gli utenti semplicemente non si impegnano con quelli che sfidano gli standard di bellezza di oggi.