Modi dice che i responsabili dell'esplosione dell'auto di Delhi "non saranno risparmiati"

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha promesso di assicurare alla giustizia tutti i responsabili dell'esplosione mortale dell'auto a Delhi. Parlando dal Bhutan, Modi ha espresso profonda preoccupazione per l'incidente che ha ucciso otto persone e ne ha ferite 20, sottolineando che le agenzie indiane stanno lavorando rapidamente per indagare sull'attacco e scoprire l'intera cospirazione. Ha anche esortato alla vigilanza e ha assicurato al pubblico che il governo prenderà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e ritenere responsabili i responsabili.

Il primo ministro indiano Narendra Modi: "Le nostre agenzie andranno a fondo di questa cospirazione. I cospiratori dietro a tutto questo non saranno risparmiati. Tutti i responsabili saranno assicurati alla giustizia".