Modi visita Israele mentre aumentano le tensioni regionali

Il primo ministro indiano Narendra Modi è arrivato in Israele mercoledì per una visita di due giorni volta ad approfondire i legami, mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran aumentano. Modi è pronto a tenere colloqui con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu focalizzati sulla cooperazione in difesa e sull'intelligenza artificiale.

La visita segna quasi nove anni da quando Modi è diventato il primo primo ministro indiano a recarsi in Israele nel 2017. Entrambi i leader, che si definiscono amici, dovrebbero discutere dell'espansione delle esportazioni militari e di una cooperazione strategica più ampia. Modi dovrebbe anche parlare al parlamento israeliano e visitare il memoriale dell'Olocausto del paese.

Il viaggio avviene mentre Washington rafforza le forze navali vicino all'Iran, in mezzo a uno stallo sul programma nucleare di Teheran. L'India è desiderosa di evitare conflitti regionali che potrebbero minacciare i suoi interessi economici e la vasta diaspora nel Golfo, mantenendo al contempo forti legami con Israele senza entrare in un'alleanza formale...