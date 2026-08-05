Mohamed Salah arriverà oggi a Istanbul per negoziare con Trabzonspor

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Il giocatore egiziano Mohamed Salah, che è stato licenziato gratuitamente dal Liverpool la scorsa stagione, come segno di apprezzamento verso il giocatore, che aveva ancora un anno di contratto, era libero di unirsi a qualsiasi club volesse, e ora sembra che troverà un nuovo lavoro in Turchia, al Trabzonspor, considerato il quarto club più grande del paese dopo il Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas.

Lungi dall'essere solo un pettegolezzo dei giornalisti del mercato dei trasferimenti, il club turco ha confermato in un comunicato che Salah arriverà oggi, mercoledì, all'aeroporto di Istanbul per le trattative, anche se ancora nulla è stato firmato.

Il presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, ha aggiunto ad A Spor (tramite Al Jazeera) che Salah dovrà sottoporsi a controlli medici e che poi dovrebbe firmare per il club, probabilmente giovedì.

Questo segnerà un nuovo capitolo nella carriera dell'attaccante trentaquattrenne dopo nove stagioni al Liverpool, con 257 gol, inclusa una stagione storica 2024/25 con 29 gol e 18 assist in Premier League, eguagliando il record per il maggior numero di gol in una stagione.