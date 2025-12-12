Mohammed Ben Sulayem si autoelette Presidente della FIA per un secondo mandato quadriennale

HQ

Mohammed Ben Sulayem è stato rieletto Presidente della FIA per un secondo mandato quadriennale. Fu eletto con il 91,51% dei voti ed era l'unico candidato disponibile.

Il processo elettorale è stato denunciato da altri candidati, come lo steward Tim Mayer, la pilota Laura Villars e l'influencer Virginie Philippot, perché la regola richiedeva che ogni candidato inserisse nella propria squadra un vicepresidente proveniente da ciascuna delle sette regioni globali della FIA. Tuttavia, in Sud America c'era solo una persona disponibile, Fabiana Ecclestone, che aveva giurato fedeltà a Sulayem, quindi nessuna delle loro offerte fu approvata.

Per questo motivo, molti hanno affermato che le elezioni sono state truccate e che Villars, un pilota svizzero di 28 anni, ha fatto causa alla FIA per il processo antidemocratico in Francia. La corte inizierà il 16 febbraio, due mesi dopo l'inizio del mandato di Ben Sulayem.

Ben Sulayem è stato nominato per la prima volta Presidente della FIA nel dicembre 2021, succedendo a Jean Todt, e ha affrontato critiche da molti settori del motorsport: dai piloti (a causa delle pesanti multe inflitte a quelli che hanno giurato) agli ex membri dell'organo di governo che si sono dimessi citando mancanza di trasparenza e valori morali contrastanti.