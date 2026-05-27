Moïse Kouamé, 17 anni, diventa il più giovane vincitore di partite al Roland Garros dal 1991

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Moïse Kouamé, nato il 6 marzo 2009, è diventato il più giovane giocatore di sempre a vincere una partita di tabellone principale di un Grande Slam (nessuno nato nel 2008 o dopo ha vinto una partita nel tabellone principale), nonché il più giovane vincitore di partite di Roland Garros dai tempi di Dinu Pescariu nel 1991 e il più giovane in qualsiasi torneo major dai tempi di Bernard Tomic, che aveva 16 anni agli Australian Open 2009.

Kouamé, classificata 318ª al mondo, ha sconfitto la 37enne e attuale numero 46 al mondo Marin Cilic 7-6(4), 6-2, 6-1, che aveva raggiunto il suo massimo in carriera al numero 3 nel 2018 e raggiunse le semifinali nel 2022.

I tifosi francesi sono entusiasti di un potenziale nuovo talento nella loro casa, il Roland Garros. Kouamé ha già vinto due tornei ITF World Tennis Tour e, ancora sedicedicenne, si è qualificato per l'ATP 250 a Montpellier a febbraio. Ha inoltre ottenuto la sua prima vittoria in un torneo Masters 1000 a marzo, al Miami Open, battendo Zachary Svajda.