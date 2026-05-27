Moïse Kouamé, 17 anni, diventa il più giovane vincitore di partite al Roland Garros dal 1991
Moïse Kouamé, 17 anni, ha sconfitto Marin Cilic, 37, nella sua prima vittoria in un torneo del Grande Slam.
Moïse Kouamé, nato il 6 marzo 2009, è diventato il più giovane giocatore di sempre a vincere una partita di tabellone principale di un Grande Slam (nessuno nato nel 2008 o dopo ha vinto una partita nel tabellone principale), nonché il più giovane vincitore di partite di Roland Garros dai tempi di Dinu Pescariu nel 1991 e il più giovane in qualsiasi torneo major dai tempi di Bernard Tomic, che aveva 16 anni agli Australian Open 2009.
Kouamé, classificata 318ª al mondo, ha sconfitto la 37enne e attuale numero 46 al mondo Marin Cilic 7-6(4), 6-2, 6-1, che aveva raggiunto il suo massimo in carriera al numero 3 nel 2018 e raggiunse le semifinali nel 2022.
I tifosi francesi sono entusiasti di un potenziale nuovo talento nella loro casa, il Roland Garros. Kouamé ha già vinto due tornei ITF World Tennis Tour e, ancora sedicedicenne, si è qualificato per l'ATP 250 a Montpellier a febbraio. Ha inoltre ottenuto la sua prima vittoria in un torneo Masters 1000 a marzo, al Miami Open, battendo Zachary Svajda.