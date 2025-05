Molte delle tue canzoni Pokémon preferite vengono aggiornate con l'album Live from Pallet Town

HQ

L'etichetta discografica di musica per videogiochi GameChops ha annunciato un nuovo album che dà un tocco jazz a molte delle tue canzoni preferite della colonna sonora dei Pokémon. L'album è noto come Live from Pallet Town e, come si può dedurre da ciò, si concentra in qualche modo sulla regione di Kanto, dando un tocco jazz elegante ad alcuni dei brani più famosi della regione. Ma sono presenti anche molte altre regioni.

L'album include la canzone della schermata del titolo e l'orecchiabile Pokémon Center traccia da Pokémon Red/Blue, ma per aggiungere a questo possiamo aspettarci canzoni da Diamond/Pearl, Black/White, Gold/Silver, Stadium 2, Mystery Dungeon, Ruby/Sapphire e altro ancora.

L'elenco completo del set è il seguente:



Schermata del titolo (Pokémon Red/Blue )



Centro Pokémon (Pokémon Red/Blue )



Foresta Eterna (Pokémon Diamante/Perla)



Parco Nazionale (Pokémon Oro/Argento)



Lega Pokémon di Sinnoh (Pokémon Diamante/Perla)



Ecruteak City (Pokémon Oro/Argento)



Nelle mani del destino (Pokémon Mystery Dungeon)



Minigioco completato (Pokémon Stadium 2)



Hamilau City (Pokémon Nero 2/Bianco 2)



Mauville City (Pokémon Rubino/Zaffiro)



Littleroot Town (Pokémon Rubino/Zaffiro)



Torre Dragospirale (Pokémon Nero/Bianco)



L'album è stato creato dall'ensemble jazz VGM Collective, che è un gruppo guidato dal trombettista Max Boiko. L'album è stato registrato a Red Convertible Recording a New York City, e puoi effettivamente ascoltare l'album oggi tramite il tuo servizio di streaming preferito.