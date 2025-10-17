Molte grazie per tutti i meravigliosi giochi e ricordi Tomonobu Itagaki

HQ

Se c'è un genere di gioco che ha dominato i miei anni '90, è stato il combattimento. Ho giocato praticamente a tutto, ho comprato più versioni di Street Fighter II e praticamente anche tutto il resto. Per molto tempo ho preferito i combattimenti bidimensionali, fino a quando non mi sono imbattuto in Dead or Alive.

Inizialmente lo conoscevo solo come un gioco arcade e Saturn, famoso per le combattenti che avevano un seno particolarmente ben animato, qualcosa che si supponeva fosse anche regolabile scegliendo quanti anni avevi prima di iniziare a giocare. Nel 1998 uscì per PlayStation e io ero nel bel mezzo di un'intensa fase giapponese, e avevo una console modificata e una conoscenza di base della lingua. Ho importato Dead or Alive, e mi sono innamorato perdutamente del glorioso sistema di combattimento, costruito interamente intorno a contrattacchi, velocità, ring-out spettacolari e un'attitudine rock 'n roll.

Questa foto è stata incorniciata in redazione per dieci anni. Un re. Un maestro ninja.

Era il periodo della vera svolta di Internet, e non c'era Wikipedia o qualcosa del genere, e tutto era agli albori. Quindi non avevo idea di chi fosse Tomonobu Itagaki. L'unica cosa che (non) sapevo era che ovviamente mi piacevano i suoi giochi. Quindi, quando è arrivato il momento di Dead or Alive 2 su Dreamcast, ero pronto, ed è diventato il principale gioco di combattimento 3D del mio gruppo di amici insieme a Soul Calibur, ma ancora non sapevo chi fosse Itagaki, i creatori di giochi semplicemente non erano molto discussi all'epoca.

Nel 2001, tuttavia, le cose hanno iniziato a degenerare. Microsoft voleva entrare nel business dei giochi con la propria console. Tutti gli occhi erano puntati su Halo: Combat Evolved mentre io guardavo Dead or Alive 3. La grafica iniziale era semplicemente irreale e il modo in cui utilizzava le corsie da cui ci si poteva buttare fuori a vicenda per continuare il combattimento era rivoluzionario. Avevo un caro amico che stava andando negli Stati Uniti e mi ha comprato una Xbox a condizione che potesse comprare anche Combat Evolved, mentre io cercavo solo Dead or Alive 3.

La Xbox apparteneva alla generazione successiva al Saturn, PlayStation e Nintendo 64. Il passo avanti è stato quasi irreale in Dead or Alive 3.

Da qualche parte da quelle parti, Tomonobu Itagaki ha iniziato a uscire dall'ombra. Era qualcosa di unico come uno sviluppatore di giochi giapponese che andava all-in su Xbox. Sapeva che era insolito, ma sosteneva la console più di chiunque altro. Con una citazione sorprendente dopo l'altra, dichiarò la sua superiorità e amò il prototipo a forma di X che era stato utilizzato durante lo sviluppo, qualcosa che trovò la sua strada nei suoi giochi.

I suoi giochi erano, ha detto, di gran lunga superiori a quelli dei suoi concorrenti, cosa che spesso commentava. Si trattava di un comportamento giapponese molto atipico, ben lontano dal comportamento umile a cui siamo abituati. In combinazione con i suoi capelli lunghi e l'abitudine di indossare sempre occhiali da sole, è emersa l'immagine di un imprenditore edile con un'attitudine da rockstar. A proposito di Tekken, ha detto: "Non gioco a Tekken. Non mi piacciono i giochi che sembrano matematici".

Ragazze poco vestite e Dead or Alive sono sempre stati sinonimi. Qualcosa di cui Itagaki sembrava quasi orgoglioso.

Sebbene nei primi anni 2000 il dibattito sulla sessualizzazione nei giochi non fosse affatto lo stesso di oggi, a Itagaki è stato spesso chiesto dei personaggi femminili nei suoi giochi, che erano sempre incredibilmente formosi con seni oscillanti e abbigliamento alternativo minimale. Le critiche, tuttavia, erano qualcosa di cui non gliene poteva fregare di meno, rispondendo con cose come "Kasumi è forte perché è bella. Ed è bella perché è forte." e "Non mi interessa quello che la gente dice dei costumi. Se non ti piace, non giocare".

Abbiamo visto quanto poco gli importasse due anni dopo, quando nel 2003 ha pubblicato lo scandaloso Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball. Una sorta di dating game in cui tutte le combattenti della serie Dead or Alive trascorrevano del tempo su un'isola paradisiaca giocando a pallavolo con abiti minimali, mentre tu potevi comprare loro capi ancora più piccoli guadagnando soldi. Inoltre, c'erano altri minigiochi da giocare per varietà. Alcuni si sono infuriati, altri hanno amato, ma tutti hanno dovuto ammettere che, dal punto di vista del gameplay, era abbastanza buono e ancora ridicolmente bello.

Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball ha ricevuto molte critiche, ma come gioco era in realtà piuttosto buono.

L'amore di Itagaki per Microsoft sembrava essere ricambiato e per sette anni è stato estremamente importante per Xbox. Pochi altri, se non nessuno, potevano mostrare quanto fosse potente la loro console. La migliore prova di ciò è arrivata con il quasi surrealisticamente delizioso Ninja Gaiden, pubblicato tre anni dopo Dead or Alive 3. Era un riavvio della vecchia serie classica per NES, che Itagaki ha rivitalizzato dopo le scappatelle di pallavolo, e ha dimostrato di essere decisamente capace di qualcosa di più che combattere. Ninja Gaiden era anche noto per il suo alto livello di difficoltà, e ovviamente Itagaki ha avuto un commento a riguardo: "Non voglio creare giochi sicuri. Voglio creare giochi che ti diano un pugno in faccia".

A proposito, Ninja Gaiden ha ottenuto una versione aggiornata chiamata Black ed è oggi uno dei giochi con il punteggio più alto di tutti i tempi su Metacritic con una media di 94. Dopo Ninja Gaiden, è uscito anche un remake del primissimo Dead or Alive, chiamato Dead or Alive Ultimate. Ancora una volta un gioco meraviglioso, ma soprattutto memorabile per essere stato il primo gioco di combattimento ad avere una componente online davvero buona e ben congegnata.

Ninja Gaiden, e Ninja Gaiden Black in particolare, erano assolutamente macabri e seminali.

In breve, Itagai e il suo studio Team Ninja sono stati incredibilmente prolifici, per molto tempo con una media di oltre un gioco all'anno con Itagaki come produttore e regista. Erano tutti di prim'ordine e lui si crogiolava davvero nella gloria, le sue interviste erano le più divertenti da leggere dell'epoca grazie a un atteggiamento da rockstar che andava ben oltre.

Grazie al suo amore per Xbox, Itagaki non ha rilasciato nulla per PlayStation. Molti si sono chiesti se ci fosse una sorta di accordo commerciale, ma in realtà ci sono molti che suggeriscono che abbia deliberatamente tenuto i suoi giochi fuori dalle console Sony, che riteneva non fossero all'altezza delle prestazioni. Quindi, ovviamente, Itagaki è stata una delle persone chiave quando la Xbox 360 stava per essere rilasciata.

La stretta collaborazione di Team Ninja con Microsoft ha permesso loro di prendere in prestito Halo Spartan per Dead or Alive 4.

Nel 2005, Dead or Alive 4 era pronto per l'uscita, proprio come lo era stato il terzo capitolo per la Xbox originale, e questa volta gli era stata data piena fiducia da Microsoft. Il gioco presentava un guerriero spartano, ma non Master Chief. Possiamo solo ipotizzare quale fosse la storia dietro, ma Itagaki ha invece introdotto una guerriera spartana chiamata Spartan-458. Sembrava proprio Master Chief, però, e abbiamo persino avuto modo di combattere sulla passerella da Halo 2 in uno spettacolo di fuochi d'artificio grafico. Anche questo è stato un punto culminante e la personalità di Itagaki ha continuato a crescere. C'era grande gioia nel team editoriale di Gamereactor ogni volta che offriva una nuova dichiarazione spettacolare.

Ed è quello che abbiamo ottenuto quando Dead or Alive Xtreme 2 è stato rilasciato nel 2006. Era lo stesso concetto della pallavolo, ma con più varietà di gameplay, comprese le moto d'acqua e ancora meno costumi da bagno. Questo gioco è stato accolto con un dibattito più feroce rispetto al suo predecessore, qualcosa di cui Itagaki non si è preoccupato di meno, dichiarando che: "Questo gioco non riguarda la pallavolo. Si tratta di belle donne che si godono le loro vacanze" e ha proseguito con "Volevo creare un gioco che facesse sentire bene le persone. Questo è tutto".

Itagaki: "Non mi interessa quello che dicono le femministe. Creo giochi per i miei fan, non per i critici".

Purtroppo, però, è stato peggio dal punto di vista del gameplay e il primo titolo mediocre di Itagaki, e questa non è stata l'unica battuta d'arresto che ha avuto. Forse il management di Tecmo si era un po' stancato della loro rockstar, perché si erano accordati con Sony per rilasciare Ninja Gaiden per PlayStation in una cosiddetta edizione Sigma. Itagaki non è stato coinvolto affatto, il che è notevole considerando che è il suo titolo, ed era apertamente contrario. Il gioco era leggermente inferiore dal punto di vista del gameplay, con diversi strani cambiamenti, e lui era chiaro sul suo disgusto, dicendo ad esempio che "Non è il mio gioco. Non ce l'ho fatta, e non voglio che la gente pensi che l'ho fatto." e "Hanno cambiato l'equilibrio, la difficoltà, la sensazione. Quello non è più Ninja Gaiden."

Ma nel 2008 avrebbe avuto la possibilità di mettersi alla prova con Ninja Gaiden II. Sembrava terribile nei primi fotogrammi (gli screenshot erano ancora più importanti dei trailer in quell'epoca) e molti si chiedevano se fosse possibile che Xbox 360 potesse sputare fuori una grafica del genere, e la violenza era apparentemente macabra. Che Itagaki credesse nel suo titolo era ovvio, e ha dichiarato: "Ninja Gaiden 2 sarà così ambizioso che quando altri sviluppatori ci giocheranno, perderanno la motivazione e la fiducia nei loro giochi".

In termini di meccaniche di gioco, pochi giochi oggi si avvicinano al sistema di Ninja Gaiden II.

E sì, il gioco era molto buono, ancora oggi il sistema si distingue come uno dei più stretti che abbia mai sperimentato con un Ryu Hayabusa che risponde al minimo accenno. Tuttavia, il suo design era più soprannaturale, il che per me personalmente significava che preferivo ancora l'originale, anche se era meccanicamente migliore.

Sfortunatamente, questo è l'inizio della fine per Itagaki. Ninja Gaiden II ebbe appena il tempo di essere rilasciato prima di entrare in uno scontro aperto con Tecmo per ingenti somme di denaro a cui sentiva di avere diritto, mentre Tecmo lo criticava per il suo cattivo comportamento. Non so chi di loro avesse ragione, ma ha lasciato il Team Ninja e allo stesso tempo è uscito definitivamente dalle luci della ribalta. Due delle sue ultime grandi dichiarazioni sono state quando Ninja Gaiden II ha anche ottenuto una versione Sigma per PlayStation, che non gli è assolutamente piaciuta. Si lamentò e disse che "Non so perché abbiano cambiato la disposizione del nemico. Rovina il ritmo". E ha aggiunto: "Hanno tolto il sangue. Quello non è Ninja Gaiden."

Dopo aver lasciato Team ninja, Devil's Third è stato rilasciato sette anni dopo. Gran parte di ciò che i fan associavano ai giochi di Itagaki mancava completamente.

La vita dopo il Team Ninja è stata apparentemente difficile. Ha fondato Valhalla Game Studios con altri veterani, ma ci sarebbero voluti ben sette anni prima che pubblicassero Devil's Third per Wii U, che era tristemente mediocre ed è l'unico gioco post-2008 in cui ha avuto un ruolo importante.

Io e molti altri abbiamo sperato ardentemente che una delle personalità più divertenti del mondo dei videogiochi sarebbe stata scelta da qualche altro sviluppatore o editore per creare più magia di gioco, ma non è mai successo, e creare giochi è deperibile. Dopo così tanto tempo, divenne sempre meno interessante per i giganti, anche se scriveva continuamente che stava lavorando su cose in diverse costellazioni.

Itagaki: "Ho incluso solo le cose che piacciono a tutti, come la violenza, i fiori, i bambini, le donne, l'amicizia e la morte".

Negli ultimi anni, si è tenuto in contatto con i fan tramite Facebook e ha fornito approfondimenti sulla sua vita. Ha avuto una personalità molto più umile, ma non ci sono stati segni immediati di cattiva salute. Quindi è stato un vero shock quando ieri è stato confermato che era morto, a soli 58 anni. Pare dopo un periodo di malattia durante il quale stava preparando un addio su Facebook e ha scritto (tradotto con Bing):

"Parole finali

La fiamma della mia vita si sta finalmente spegnendo.

Il fatto che questo messaggio sia stato pubblicato significa che è finalmente giunto il momento. Non sono più in questo mondo.

(Quest'ultimo post è stato affidato a una persona a me vicina.)

La mia vita è stata una serie di battaglie. Ho continuato a vincere.

Ho anche causato un sacco di problemi.

Sono orgoglioso di aver lottato fino alla fine, fedele alle mie convinzioni.

Non ho rimpianti.

Sono solo pieno di tristezza per non aver potuto consegnare nuovi lavori a tutti i miei fan. Sono triste.

Questa è la vita.

È così che va.

Itagaki Tomonobu"

L'editore svedese di Gamereactor, Petter, ha incontrato Itagaki insieme ad altri colleghi svedesi nel 2003.

Molti hanno espresso il loro dolore, non ultimo il creatore di Tekken Katsuhiro Harada (con il quale era amico e rivale di lunga data) e il creatore di Smash Bros Masahiro Sakurai e Team Ninja.

Fortunatamente, i giochi sono ancora lì. Anche se probabilmente ha sbuffato al Ninja Gaiden II Black uscito questa primavera e non avrebbe apprezzato affatto Ninja Gaiden 4, il suo DNA digitale è ancora lì, e abbiamo tutti i ricordi. È chiaro che il mondo dei videogiochi sarà un posto un po' più noioso senza di lui, e mi auguro che la sua attitudine da rockstar potesse continuare a rallegrare un'industria spesso piuttosto timida e cauta. Come tutti sappiamo, non è successo, ma comunque, grazie per il caffè, vecchio maestro ninja, lasciami concludere con un'altra citazione.

"Non sono uno sviluppatore di giochi. Sono un guerriero che crea giochi".