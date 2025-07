Molti giochi Switch ora funzionano come previsto su Switch 2

HQ

Anche se Switch 2 è retrocompatibile, non è un hardware identico a quello di Switch e, di conseguenza, potrebbero verificarsi piccoli problemi piuttosto che aggiungere vari miglioramenti. Ora, Nintendo Everything porta alla nostra attenzione che nell'aggiornamento della scorsa settimana, Nintendo ha risolto diversi giochi che non funzionavano correttamente su Switch 2.

Ecco i giochi che ora funzionano come previsto:



Cronache del Lupo



Cripta del NecroDancer: Nintendo Switch Edition



D.C.4 Da Capo 4 Partenze Fortunate



Trilogia di Dragon's Lair



Oceano infinito luminoso



Genso Rogoku no Kaleidoscope



Gunbird 2



Harvestella



KonoSuba: La benedizione di Dio su questo meraviglioso mondo - Labirinto di speranza e il raduno degli avventurieri Plus



Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku Wo Noroi no Ibutsu to Madoishi Bokensha-tachi



Labirinto di Galleria: La Società della Luna



Manticora: Galassia in fiamme



Nekopara Vol.1



Nekopara Vol.2



Guardia del Nord



Portale 2



Mietitori di redenzione



Sakuna: Di riso e rovina



Salvatori delle ali di zaffiro / Straniero di Sword City rivisitato



SEGA Ages G-Loc Battaglia aerea



SEGA Ages Virtua Racing



Cielo: Figli della Luce



A cuore



Umineko Quando si piange Saku: Nekobako to Musou no Koukyoukyoku



Spostamento curvatura



Questo è ovviamente fantastico, ma è stato anche scoperto che altri giochi non funzionano come previsto su Switch 2, incluso il blockbuster Batman: Arkham Knight. Speriamo che anche Nintendo risolva presto questo problema e torneremo se questo è il caso.