Molti sviluppatori sono molto negativi nei confronti di DLSS 5 di Nvidia

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Non tutti sono rimasti colpiti quando Nvidia ha presentato questa settimana la sua tecnologia DLSS 5. L'idea era che avrebbe reso i volti più realistici usando l'IA, ma nella maggior parte dei casi il risultato sembrava più generico, ricordando una combinazione di arte generata dall'IA e filtri Snapchat - e la cosa peggiore è che spesso il risultato spesso non assomiglia nemmeno all'originale, come nell'esempio qui sotto da Indiana Jones and the Great Circle.

Come abbiamo riportato l'altro giorno, innumerevoli aziende di videogiochi hanno colto l'occasione per prendere in giro DLSS 5 pubblicando confronti con e senza la tecnologia. Kotaku voleva sapere di più su cosa pensano gli sviluppatori stessi riguardo all'IA che cambia il loro lavoro e ha intervistato alcuni sull'argomento.

Molti hanno scelto di rimanere anonimi, ma Cullen Dwyer, responsabile gameplay/tech design di Doinksoft, non ha fatto mezzi termini dicendo:

"Penso che [DLSS 5] sia l'esempio perfetto della disconnessione tra ciò che noi sviluppatori e gamer vogliamo e ciò che i crollosi mostri che distruggono il mondo e consolidano tutta la ricchezza nelle mani di pochi che usano GPU pensano che vogliamo.

Presentare questa tecnologia sotto il nome DLSS, implicando così che sarà la predefinita e lo standard, è offensivo e spaventoso, e la mia risposta istintiva immediata è 'Grazie al cielo che faccio giochi 2D.' Se devo fare un gioco 3D, scrivo un renderer software, fanculo NVIDIA, fanculo questi spettri."

Un altro sviluppatore, descritto come un veterano con oltre 15 anni di esperienza nello sviluppo AAA, ha detto che "sembra che stia togliendo un po' di intento autorale agli artisti rendendo i personaggi più glamour e gli ambienti più dettagliati, con l'aspetto generale che appare meno distinto o esteticamente coeso rispetto all'intento originale."

Un'altra persona che ha lavorato su giochi AAA ma ora si concentra sugli indie, Andi Santagata, afferma che la personalità e l'intento del design scompaiono completamente:

"Oltre agli ovvi problemi estetici, uno degli altri grandi problemi è come DLSS 5 praticamente toglia la personalità a qualsiasi scelta artistica fatta dagli sviluppatori, facendo ipotesi nella media su come dovrebbe essere le cose. Cioè, non riuscirai mai a capire la vera intenzione degli sviluppatori con questa cosa attivata."

Nessuno degli sviluppatori con cui Kotaku ha parlato è positivo, e molti sono, francamente, davvero negativi, al limite dell'ostilizia. Anche la sviluppatrice Karla Ortiz si è espressa sulla questione tramite Bluesky, scrivendo, tra le altre cose, che "Nvidia dovrebbe mettere da parte questo" e sostenendo che sia incredibilmente irrispettoso perché il lavoro meticoloso per rendere tutto perfetto viene vanificato quando l'IA invece offre un'interpretazione completamente diversa. Continua in un post successivo:

"Immagina di essere un team di sviluppo che lavora per mesi o anni per creare personaggi le cui caratteristiche accuratamente costruite e il linguaggio del corpo raccontano storie specifiche, con i dettagli esatti e le impostazioni di illuminazione che si adattano perfettamente alla storia e al mondo di gioco complessivo.

Che l'IA rovini tutto quel lavoro 😭 attentamente bilanciato"

Finora Nvidia ha mantenuto la sua posizione e sostiene che i critici si sbagliano, e dovremo aspettare e vedere cosa riserva il futuro a DLSS 5 una volta che la situazione si sarà posata. Abbiamo anche un articolo sull'argomento che potete leggere qui.