Momenti di gioco che ci hanno scioccato: Parte 2

La lettura della mente di Psycho Mantis in Metal Gear Solid

La scopata mentale poligonale di Hideo Kojima in Metal Gear Solid (PlayStation) rimarrà per sempre uno dei momenti di gioco più frenetici e memorabili in assoluto che abbia mai vissuto. Una parte iconica della storia dei videogiochi, oserei definirla. Perché ricordo di aver passato ore in una sorta di perpetua ruota del criceto di fatica insensata, incapace di decifrare il boss di Metal Gear Psycho Mantis all'interno di quella stanza marrone scuro. Furono le sue stesse parole sulla lettura della mente di Snake, il suo approccio troppo sicuro di sé alla lotta per la vita o la morte che stavamo combattendo che lo portarono alla sua stessa sconfitta, perché tirai fuori il controller PSOne dall'input uno e lo infilai invece nell'input numero due, dopodiché Mantis iniziò a sbraitare irritato su come non riusciva più a leggere la mia mente. Questo è stato, ovviamente, tanto abilmente progettato quanto scioccante.

Bombardamento al fosforo bianco in Spec Ops: The Line

Yager mi ha cullato come giocatore in una noia quasi banale, di proposito. Sparatutto casuali in copertura nei locali più sterili e attesi, ambientazioni desertiche marrone sabbia in una Dubai bombardata e ondate di nemici profumati di Call of Duty con una mancanza di intelligenza. Gli sviluppatori hanno usato i manierismi semplicistici e logori del genere per intorpidirmi al punto che ricordo di non aver nemmeno reagito quando un filmato parlava di un quartiere bombardato con fosforo bianco. È stato l'effetto del bombardamento - e la parte di gameplay in cui ho dovuto camminare per le strade bombardate - che ha scioccato a un livello che pochi altri giochi hanno. Perché erano i civili che erano stati bombardati, che erano stati bruciati vivi dalla guerra chimica che avevo autorizzato pochi minuti prima. Il momento in cui mi sono fermato a fissare una madre bruciata che teneva in braccio il suo bambino durante il bombardamento, e sono morto in quel modo, è rimasto con me ed è ancora una delle cose più orribili e potenti che abbia mai sperimentato in un gioco.

Il Corpo dei Marines arriva in Half-Life

Ricordo molto bene quanto fossi esausto dallo stress di essere sempre in fuga e dalla sensazione di essere costantemente sull'orlo del fallimento. Il pomeriggio da incubo di Gordon Freeman all'interno della struttura di ricerca top-secret di Black Mesa è stato pieno di pericoli mortali e sfide che riuscivo a malapena a gestire. Ecco perché è stata una sensazione così liberatoria ed esaltante vedere una porta spalancarsi e i marines dell'esercito americano fare irruzione per la seconda metà dell'avventura. Finalmente salvato. Finalmente salvato. Ma pochi secondi dopo si sarebbe scoperto che il plotone di soldati delle forze speciali altamente addestrati non era lì per salvare né Freeman né i suoi colleghi scienziati. Erano lì per "ripulire" e hanno iniziato a segare gli scienziati con il fuoco delle mitragliatrici mentre io, come il signor Freeman, stavo su una scala a sei metri sopra la scena e guardavo, scioccato come mai prima in un gioco.

La promessa in The Last of Us

Ciò che Joel ed Ellie hanno costruito nel corso del pluripremiato, acclamato e amato originale di Naughty Dog rappresenta la relazione più umanamente credibile ed emotivamente efficace offerta in un gioco, di sempre. Dall'assumere con riluttanza il compito di contrabbandare l'ostinata adolescente fuori da Boston alla costruzione di una sorta di relazione padre/figlia verso la fine che avrebbe agito come sostituto della vera figlia di Joel, morta durante l'introduzione di The Last of Us. Naturalmente, questo è stato anche il motivo per cui la tensione è stata costruita in modo così efficace come lo è stata alla fine, all'interno dell'ospedale, quando Joel ha deciso di uccidere tutte le lucciole e portare con sé una Ellie sedata. Lo shock arrivò più tardi, però, quando sulla collina - a un paio di chilometri da Jackson - si fermarono ed Ellie chiese la verità a Joel. Quando, nell'ultima frase del gioco, giurò (a caro prezzo) che la sua necessaria bugia era esattamente quello che era successo, lo shock fu totale. A destra? Sbagliato? Lasciarlo aperto all'interpretazione alla fine è stata, ovviamente, una decisione di design incredibilmente buona.

Tu sei sempre stato il cattivo, in Braid

Nel successo indie Braid, il ragazzo di casa Jonathan Blow ha usato i tropi del gioco avvolto per scioccare il giocatore nel modo più efficace. Ricordo di aver praticamente finito Braid solo per la forza dell'eterno assillo di Jonas Elfving su quanto fosse bello, nonostante non mi siano mai piaciuti molto gli enigmi o lo stile grafico sdolcinato. L'intera faccenda del salvataggio della principessa del mondo di gioco catturata nel 1242° nel ruolo di un pigmeo in costume non mi è sembrata una forza trainante per me. Quando alla fine si è scoperto che Braid era una lunga metafora dell'abuso psicologico e di una relazione violenta, e che ero stato io (l'"eroe") a rinchiudere la principessa nella torre e che il cattivo che stavo inseguendo era in realtà l'eroe... Ricordo quanto ero scioccato. Una svolta meravigliosa.