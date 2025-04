Momenti di gioco che ci hanno scioccato: Parte 3

HQ

Metal Gear Solid 2 - Spegni la tua console!

Il sequel di Metal Gear Solid è stato uno shock di per sé quando è stato rivelato che Raiden è il personaggio principale del gioco, ma il momento in cui il gioco ha iniziato a diventare consapevole di sé e a sfondare la quarta parete è stato un po' più avanti. È stato più o meno nel momento in cui il colonnello ha iniziato a divagare, ha cambiato la sua forma in un teschio e ha chiesto al giocatore di spegnere momentaneamente la console di gioco che mi sono bloccato. Sudando freddo, ho obbedito all'intelligenza artificiale... Vale la pena ricordare che la notte in cui ho avuto questa esperienza mi sono ammalato, quindi questo non ha aiutato affatto i miei sogni febbrili. C'erano troppe informazioni cospiratorie da gestire per il mio cervello malato, e lo shock non svanì fino a quando non mi svegliai più riposato la mattina dopo. Metal Gear Solid 2 offre diversi colpi di scena che sciolgono il cervello, ma questo è stato qualcosa che ricorderò per sempre come uno dei miei più grandi momenti di shock in un videogioco.

Mass Effect 2 - La sequenza di apertura

Ero così entusiasta di giocare a ME2 una volta uscito per PS3. Dato che il primo gioco era un'esclusiva Xbox, l'ho giocato sul mio laptop scadente e mi sono ammalato il giorno in cui è stato rilasciato il secondo per giocarci tutto il giorno. È stato così magico rivedere il Normandy nei suoi primi due minuti, anticipando di rivedere il mio vecchio equipaggio per partire per nuove avventure... solo per avere il cuore in gola quando il Collectors distrusse la nave e uccise Shepard, che poi galleggiò via e iniziò a bruciare in un campo gravitazionale vicino. Non riuscivo a credere ai miei occhi e ho pensato per un momento che non avrei potuto giocare di nuovo nei panni di Shepard. Parliamo di una scena di apertura! La missione suicida del gioco è un'altra questione, ma la cosa più scioccante è che sono riuscito a salvare tutti i membri del mio equipaggio al primo tentativo. In caso contrario, questo posizionamento avrebbe probabilmente avuto un aspetto diverso.

Bloodborne - Rapito da un ladro

I giochi horror vanno benissimo, ma uno dei momenti più scioccanti ha avuto luogo nel titolo forse migliore di tutti di FromSoftware: Bloodborne. In questi giochi, vale la pena ricordare che i nemici tornano in vita una volta attivato un falò, e una volta che hai giocato alcuni livelli una cinquantina di volte, tutto diventa una routine calcolata in cui hai imparato i modelli di comportamento dei nemici. Ad ogni modo, mentre ero fuori per uno dei miei soliti giri, ho deciso di girare l'angolo di una chiesa per uccidere alcuni corvi mostruosi. Ma non c'erano corvi in attesa dietro l'angolo; Invece, una creatura alta tre metri saltò fuori, coperta di stracci e con un grande sacco per cadaveri. Sono rimasto così sorpreso dall'improvviso cambiamento che sono stato immediatamente ucciso, e non è andata meglio quando il mio personaggio si è svegliato in una prigione inquietante in un mondo apparentemente parallelo che non si comportava come previsto. Sono rimasto terrorizzato per alcuni minuti e questo scenario di rapimento è stato solo l'inizio del continuo e agonizzante orrore cosmico del gioco.

Shadow of the Colossus - Agro cade verso la sua "morte"

Guardare il tuo cavallo morire nel meraviglioso gioco di Team Ico mi è sembrato un flashback di quella scena traumatica in Neverending Story - un momento che ho giurato di non rivivere mai più. Sì, ora sappiamo che il fedele cavallo Agro sopravvive alla caduta nel Shadow of the Colossus e ci sono scene di morte molto più traumatizzanti nel mondo dei videogiochi, ma una volta che è successo, questo è stato uno di quei momenti di gioco in cui tutto è stato capovolto. Si tratta di un semplice trucco per togliere al giocatore l'unica sensazione di non essere completamente solo al mondo e di avere un compagno fino alla fine, fino a quando Agro non cade verso la sua "morte" contro il boss finale del gioco. Questo è stato decisamente devastante e per lo più cattivo, perché ricordo che lo shock è stato così grande che non ho davvero pensato che valesse la pena finire il gioco. Ero così irrazionalmente sconvolto che ho messo il gioco nel dimenticatoio per qualche giorno per cercare di riprendermi dagli scherzi malvagi degli sviluppatori, e anche il finale in cui si veniva trasformati in un demone non ha attutito il colpo.

Doki Doki Literature Club - Tenete duro!

Causare offesa attraverso le impostazioni delle visual novel non è raro, ma non credo che nessuno si aspettasse l'oscurità che paralizzava il giocatore una volta che è diventato evidente che Doki Doki Literature Club non era un simpatico slice of life. Senza spoilerare la sorpresa, io e un amico ci siamo seduti e abbiamo giocato a questo per divertimento, per capire perché questo titolo apparentemente insipido ha attirato così tanta attenzione. Una volta raggiunta la scena in cui uno dei personaggi si è impiccato, l'umore divertente è morto per me e il mio amico. Ho riso perché non c'era davvero altro modo per reagire. Sapevamo che c'era qualche strano colpo di scena in tutta la faccenda perché c'erano accenni a qualcosa di strano dietro le quinte, ma quel momento ha ucciso un po' del divertimento di quella notte. Naturalmente, anche il resto del gioco è un'esibizione di orrore efficace, come quando l'antagonista tocca il mouse del giocatore, ma l'impiccagione rimane uno di quei momenti di gioco che sono stati impressi nelle nostre retine e lo saranno per un bel po' di tempo a venire...