Momenti di gioco che ci hanno scioccato: Parte 5

Kefka distrugge (quasi) il mondo in Final Fantasy VI

Dopo aver giocato a Final Fantasy VII per la prima volta, ho deciso rapidamente di giocare anche agli altri giochi della serie. Non avevo giocato a nessuno di essi e fortunatamente mi sono risparmiati gli spoiler di tutti i titoli. Quindi è stato un enorme shock per me quando il grande cattivo Kefka del sesto gioco ha apparentemente raggiunto il suo obiettivo ed è diventato il sovrano, distruggendo il mondo nel processo. Beh, quasi, comunque. Perché, come ci dice il gioco, il mondo non è più stato lo stesso dopo averne distrutto gran parte, tra cui diverse città e molte specie animali. Quell'evento in sé è stato scioccante, ma ciò che ha lasciato un segno ancora più profondo su di me è stato quando Celes, che dopo questo evento rimane bloccato su un'isola con Cid che muore poco dopo, decide di suicidarsi. Final Fantasy VI divenne così incredibilmente buio in così poco tempo che dovetti sdraiarmi in posizione fetale e urlare. Non avrei mai osato credere che Square avrebbe osato raccontare una storia così adulta che coinvolgesse sia la fine del mondo che il suicidio di un protagonista. Per me, questi eventi hanno cambiato completamente la narrazione in forma di gioco.

Cole Phelps è stato spazzato via a L.A. Noire

Uno dei miei giochi preferiti in assoluto è L.A. Noire, che mi ha completamente incantato quasi 15 anni fa. Da parte mia, è stato incredibilmente emozionante seguire l'ex veterano di guerra Cole Phelps, che ha iniziato come semplice agente di polizia che è stato poi promosso per indagare sugli omicidi, distruggendo la sua vita privata. Phelps, per me, era un personaggio incredibilmente ben scritto che era fondamentalmente decente ma che comunque tradiva sua moglie, il che mi ha sicuramente fatto cambiare idea su di lui. Eppure, ero così sgomento quando, alla fine del gioco, ha sacrificato la sua vita per salvare Elsa e Kelso. Non avrei mai osato credere che sarebbe stato spazzato via dal violento torrente d'acqua e sarebbe annegato. Il suo "addio" mi ha colpito terribilmente e all'inizio non riuscivo a crederci e speravo che sarebbe sopravvissuto. Raramente gli sviluppatori di giochi sono riusciti a creare una storia in cui seguiamo un personaggio per molti anni e lo vediamo passare attraverso le prove della vita e poi dobbiamo dirgli addio nel modo più orribile che si possa immaginare.

Il sacrificio di Desmond in Assassin's Creed III

Nei primi anni dell'acclamata serie Assassin's Creed di Ubisoft, abbiamo avuto modo di giocare nei panni di diversi assassini. Ciò che avevano tutti in comune era che seguivamo il protagonista, Desmond Miles, dei giorni nostri e, nella mia mente, pensavo che fosse il collante che teneva insieme l'intera serie di giochi. Tuttavia, si è scoperto che mi sbagliavo di grosso quando Ubisoft ha scelto di porre fine alla sua vita alla fine del Assassin's Creed III dove ha sacrificato la sua vita per salvare la Terra, ma allo stesso tempo liberare il dio Giunone che odia gli uomini. Forse sono stato ingenuo a pensare che Desmond fosse l'ovvio protagonista della serie che sarebbe sempre tornato man mano che ogni partita ci dava nuove risposte (e domande) agli enigmi del giorno. Non mi sarei mai aspettato che Ubisoft decidesse di seguire una strada completamente diversa e concentrarsi di più sulla storia ancestrale e molto meno sui personaggi attuali. Sono stato completamente colto alla sprovvista quando Desmond è stato cancellato dal DNA di Assassin's Creed e lì per lì non avevamo idea di quale direzione avrebbe preso la serie.

Il ladro di cappelli in Super Mario 64

Super Mario 64 è uno dei primi ricordi di gioco che ho ed è probabilmente perché ci ho giocato un sacco da bambino. Non avrò avuto più di sei anni o giù di lì quando ho iniziato a giocarci, e oggi ne ho un sacco di ricordi. Nessuno di loro mi è rimasto attaccato come quella maledetta scimmia che mi ha rubato il berretto, però. Ricordo che si aggrappò per giorni, non capendo come fosse possibile. Pensavo che Mario avrebbe riavuto il suo copricapo quando si fosse lasciato il livello, ma non è così. Il tappo era sparito e ne ero così sbalordita. Per un po' ho pensato che fosse sparito per sempre e l'ho inseguito per giorni, ma non sono mai riuscito a riaverlo fino al giorno in cui l'ho effettivamente fatto. Volevo ridurre in poltiglia la scimmia per il dolore che mi aveva causato e da quel giorno smisi di provare angoscia per aver gettato il cucciolo di pinguino oltre il baratro verso una morte certa.