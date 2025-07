Momento emozionante a Montreal quando la leggenda del tennis canadese dice addio

HQ

Gli spettatori del Canadian Open a Montreal mercoledì scorso hanno assistito a un momento emozionante quando Eugenie Bouchard si è ritirata. Sarà ricordata come una delle migliori giocatrici canadesi di sempre, anche se la sua carriera è andata in declino dopo il suo grande anno di svolta, il 2014, quando ha raggiunto la finale di Wimbledon e le semifinali di altri due major in Australia e Francia.

Dopo aver giocato a malapena per quasi un anno (il suo unico altro torneo nel 2025 è stato l'Hall of Fame Open, un torneo WTA 125 in cui ha perso al primo turno), ha accettato un invito come wildcard per il Canadian Open e ha sfiorato la sconfitta di Belinda Bencic, numero 20 del mondo, rimontando nel secondo set perdendo 6-2 3-6 6-4.

In precedenza aveva annunciato che il Canadian Open sarebbe stato il suo ultimo torneo, poiché voleva dire addio davanti al pubblico locale. "È così speciale giocare la mia ultima partita qui a Montreal, su questo campo e davanti a voi ragazzi", ha detto Bouchard durante un'emozionante cerimonia di ritiro.

"Ricordo che da bambina, seduta su questi spalti sperando e sognando che un giorno avrei giocato su questo campo, quindi mi sembra un momento di chiusura del cerchio per finire la mia carriera qui". Nonostante sia caduta molto rapidamente da quel 2014 stellare, dove ha anche vinto il suo unico titolo di singolare alla Nürnberger Versicherungscup e ha raggiunto il miglior piazzamento in carriera di numero 5 del mondo, ha fatto la storia come la prima giocatrice di origine canadese a rappresentare il Canada a raggiungere la finale di un importante torneo di singolare, maschile o femminile.