Momento gocce d'ombra durante il 2026 Wholesome Direct

Al Wholesome Direct stasera, abbiamo avuto una goccia d'ombra di un gioco di decorazione di stanze accoglienti, con un tocco interessante. Memento è ufficialmente disponibile su PC tramite Steam, ma i giocatori console non dovranno aspettare molto prima di poter mettere le mani sul gioco.

Proveniente dagli sviluppatori Fat Alien Cat e Nomo Studio, Momento ti permette di scegliere come vuoi che sia la stanza ideale, ma dovresti essere sicuro di cosa metterti giù, perché passerai una vita intera in questa stanza. Non letteralmente, ovviamente, ma durante il gioco deciderai quali oggetti restare e quali possono essere cambiati in questa storia sull'importanza che diamo ai nostri oggetti di tutti i giorni.

A partire da Wholesome Direct, Momento è disponibile proprio ora su Steam. Ma, se stai aspettando il lancio su console, arriverà non molto lontano da oggi, con una data di uscita il 30 giugno 2026.