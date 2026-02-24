Monarch: Legacy of Monsters - Stagione 2

HQ

Considerando tutta la natura appariscente e grandiosa dei progetti teatrali del MonsterVerse, rispetto Monarch: Legacy of Monsters per avere una premessa più umana e su scala più ridotta, focalizzandosi su una raccolta di personaggi principali e usando i Titans come scene d'azione sorprendenti e meno come protagonisti principali in una storia più ampia. C'è spazio per i colossi spesso mediocri o scarsi al botteghino, dove vediamo Godzilla e Kong combattere creature spettacolari, e allo stesso modo c'è spazio anche per le storie più personali che mettono in luce il ruolo dell'umanità in un mondo di minacce titaniche. Con questo in mente, Monarch: Legacy of Monsters è sempre stato più vicino a Godzilla del 2014 che ai molti film del MonsterVerse che seguirono, e forse questa è la ragione principale per cui ero entusiasta del ritorno della serie Apple TV.

Dopo aver visto l'intera stagione 2, ci sono alcune aree molto ammirevoli che spiccano. Per prima cosa, a differenza di alcuni spin-off di serie TV, Monarch non cerca di ingannarti offrendo un'avventura più economica e meno premium, il tipo di progetto che sembra inferiore rispetto ai film cinematografici. Questo è, come nel caso della gamma di Apple TV, altrettanto premium per stile e aspetto quanto l'ultimo capitolo, Godzilla x Kong: The New Empire, con effetti speciali mozzafiato per Titan, la natura da viaggio per il mondo della serie e il cast forte con Kurt e Wyatt Russell.

Inoltre, a differenza dei film al botteghino che spesso sembrano simili ai film Transformers di Michael Bay, dando priorità allo stile rispetto alla sostanza, la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters ha più che abbastanza tempo per raccontare una storia avvincente e un po' confusa durante la sua lunga durata di dieci episodi. Sì, non c'è affrettamento diretto, né uso spreco di emozioni e preparazione, ma si potrebbe sostenere che una durata così lunga lo faccia cadere nella trappola di essere contorto ed esposto apertamente. Per la maggior parte, non sembra così, anzi riceviamo spiegazioni molto significative sulla lore del MonsterVerse, ma ci sono momenti in cui vorresti che le cose si affrettassero un po' o venisse tagliata del tutto. La danza intorno alla dilatazione temporale e ai viaggi nel tempo è uno di questi aspetti che sembra un passo troppo lontano per questa stagione, e allo stesso modo l'attenzione intrinseca sui problemi con il papà è un problema che rende alcuni personaggi semplicemente estenuanti...

Sì, i problemi con il papà sembrano definire questo progetto MonsterVerse. Con questo intendo dire che la seconda stagione esplora ulteriormente la dinamica tra Cate di Anna Sawai e Kentaro di Ren Watanabe e come i fratellastri convivano in compagnia del loro padre spesso assente e Hiroshi, interpretato da Takehiro Hira. Probabilmente questi sono già abbastanza problemi con il padre per una stagione di una serie, ma poi aggiungiamo anche le sfide padre-figlio tra Lee Shaw di Wyatt Russell e suo padre, comandante dell'esercito americano, e come Hiroshi si adatta a un mondo in cui la sua madre perduta da tempo, Keiko interpretata da Mari Yamamoto, ritorna dopo essere rimasta intrappolata nell'Axis Mundi per circa cinquant'anni. Quando tutto il cast principale si comporta come bambini capricciosi a causa dei rapporti con i genitori nel corso della stagione, la base emotiva stessa del loro ragionamento inizia a diventare frustrante da seguire.

È un peccato che questa stagione abbia momenti che ti fanno sospirare a voce alta, momenti che ti fanno venire voglia di saltare avanti di 30 secondi per superare gli scambi stancanti e pungenti, perché oltre a questi troviamo una serie che è comunque divertente ed è forse il miglior e più costante progetto MonsterVerse fino ad oggi. Non è un'occasione nerd, quasi infantile, per una scimmia gigante e una lucertola radioattiva di combattere un robot di 50 piani, non si avventura sulle parti più stravaganti dell'ambientazione del MonsterVerse mostrando come Kong si faccia rimuovere e sostituire i denti marci. Alcuni potrebbero rivolgersi a progetti MonsterVerse per questi filoni narrativi, ma non si può sostenere un intero universo cinematografico solo con il fan-service, ed è proprio per questo che Monarch continua ad avere successo e forse il pilastro più importante dell'universo più ampio.

Ma di nuovo, stiamo parlando del MonsterVerse qui, e anche se ho imparato ad apprezzare la sua azione e la sua impostazione quasi stupide, è innegabile che i film in questo mondo spesso lascino molto a desiderare. Quindi, pur rimanendo fermo e dicendo che Monarch è forse il meglio che questo mondo abbia da offrire al momento, nel grande schema delle cose stiamo parlando di una serie che è semplicemente un ottimo intrattenimento. Non è una televisione imperdibile, non è insultantemente scadente, è semplicemente discreta e non c'è nulla di male nel fatto che una serie sia così.