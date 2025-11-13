Monarch: Legacy of Monsters torna su Apple TV all'inizio del prossimo anno

HQ

Il primo teaser della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters è uscito e sembra che possiamo aspettarci ancora di più dello stesso grande intrattenimento. In altre parole, un sacco di mostri di grandi dimensioni, caos e drammi familiari insieme ad alcuni cattivi umani.

La serie torna su Apple TV il 27 febbraio con un nuovo episodio ogni settimana fino al finale di stagione il 1° maggio. E, naturalmente, sono tornati molti volti noti, da Kurt Russell a Ren Watanabe e Joe Tippett.

In questa nuova stagione, il livello di minaccia si intensifica man mano che nuovi mostri si risvegliano e seminano il caos, e faremo anche un'altra visita a Skull Island. Forse questa nuova stagione si collegherà anche all'imminente Godzilla x Kong: Supernova, che dovrebbe arrivare nelle sale nel 2027. Dai un'occhiata al teaser qui sotto.

Non vedi l'ora che arrivi una nuova stagione di Monarch?