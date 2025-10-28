Mondiali 2025: Gen.G Esports avanza dopo aver eliminato Hanwha Life

HQ

Si è appena concluso il primo dei quattro quarti di finale alle Worlds 2025. Dopo un estenuante incontro tra Gen.G Esports e Hanwha Life, che includeva un round della durata di un'ora, è stato deciso un vincitore con Gen.G che ha eliminato Hanwha Life.

L'attuale testa di serie della LCK a Worlds 2025 è avanzata ai playoff dopo aver eliminato la seconda squadra con la testa di serie più alta della regione. Il risultato è stato di 3-1 a favore di Gen.G Esports, e ora questo significa che sappiamo che la squadra coreana affronterà KT Rolster o CTBC Flying Oyster nelle semifinali che si svolgeranno durante il fine settimana.

