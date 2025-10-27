Mondiali 2025: i quarti di finale sono fissati con le speranze di threepeat di T1 ancora vive

HQ

Siamo nel tratto finale ora per il 2025 League of Legends World Championship. La fase svizzera del torneo è stata completata, il che significa che delle 17 squadre che si sono qualificate per l'evento, ne rimangono solo otto.

Durante il fine settimana, Bilibili Gaming, KOI e FlyQuest sono stati tutti eliminati dopo non essere riusciti a ottenere tre vittorie durante la parte svizzera. Ciò significava che Top Esports, CTBC Flying Oyster, e sì, anche T1 si sono assicurati un biglietto per i quarti di finale.

Questo è un momento enorme per T1 poiché ora sono a tre vittorie da un monumentale three-peat, il che significa che avrebbero vinto il World Championships per tre anni di fila. Dall'esterno, si potrebbe pensare che siano i favoriti per la vittoria, ma il 2025 non è stato dei più gentili con la squadra, che ha squittito in Worlds tramite il Play-in, dove ha dovuto superare Invictus Gaming prima ancora di ottenere un posto nella tappa svizzera, dove ha aspettato fino all'ultimo ostacolo per conquistare anche un posto nei playoff.

Per quanto riguarda i playoff, il tabellone è fissato, il che significa che questi sono gli incontri dei quarti di finale. Vale anche la pena notare che le informazioni vengono visualizzate di seguito quando il tabellone è allineato, il che significa che le prime quattro squadre si trovano sullo stesso lato del tabellone e viceversa per le ultime quattro, quindi G2 Esports non giocherà KT Rolster fino al gran finale, ad esempio.

Incontri dei quarti di finale dei Mondiali 2025:



La leggenda di chiunque contro T1



G2 Esports contro i migliori eSport



Gen.G Esports contro Hanwha Life



KT Rolster contro CTBC Flying Oyster



Tutti e quattro i quarti di finale si giocheranno rispettivamente il 28, 29, 30 e 31 ottobre, con le semifinali previste per l'1 e il 2 novembre e il gran finale il 9 novembre.

Chi pensi sia il favorito per vincere Worlds ora?