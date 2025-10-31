Mondiali 2025: le semifinali sono bloccate con tre squadre coreane e una squadra cinese

HQ

Ora sono rimaste solo tre partite a Worlds 2025. Il torneo annuale e principale League of Legends è nella sua fase finale e, stando così le cose, conosciamo ufficialmente gli incontri delle semifinali e chi giocherà chi nell'evento.

Dopo i quattro quarti di finale di questa settimana che hanno visto Gen.G Esports battere Hanwha Life, KT Rolster sconfiggere CTBC Flying Oyster, Top Esports superare G2 Esports e T1 eliminare Anyone's Legend, ecco come sono organizzate le semifinali e quando si svolgerà ogni partita.

Semifinali dei Mondiali 2025 - Abbinamenti e date:



1 novembre alle 7:00 GMT/8:00 CET - Gen.G Esports contro KT Rolster



2 novembre alle 7:00 GMT/8:00 CET - Top Esports vs. T1



La finalissima si svolgerà una settimana dopo, il 9 novembre, alla stessa ora. Chi pensi che vincerà Worlds quest'anno?