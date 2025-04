Mondo Duplantis e Simone Biles, nominati migliori sportivi dell'anno

HQ

I Laureus Awards, gli Oscar dello sport, sono stati consegnati lunedì sera a Madrid. La 25a edizione di questo premio, scelto da una giuria di sportivi leggendari provenienti da tutto il mondo, sceglie contemporaneamente sportivi di tutte le discipline.

Ad esempio, nello Sportsman of the year, il tennista Carlos Alcaraz ha condiviso la nomination con il ciclista Tadej Pogačar o il pilota di F1 Max Verstappen, mentre nella categoria femminile, il Pallone d'Oro Aitana Bonmatí mirava a vincere il suo secondo Laureus consecutivo, insieme alla tennista Aryna Sabalenka o al corridore olandese Siffan Hassan.

Alla fine, i vincitori sono stati Mondo Duplantis, saltatrice con l'asta svedese, e la ginnasta Simone Biles, il suo quarto premio. Duplantis, attuale detentore del record di salto con l'asta a 6,27 m, oro a Parigi 2024 e Tokyo 2020, ha vinto i premi dopo essere stato nominato per tre anni, diventando il secondo atleta di atletica leggera a vincere dopo Usain Bolt (che lo ha vinto quattro volte).

Simone Biles, anche lei medagliata a Parigi, le è valsa il quarto Laureus Award. E stranamente, la sua rivale brasiliana a Parigi, Rebeca Andrede, ha vinto il Comeback of the Year.

Tra gli altri riconoscimenti, il Real Madrid è stato nominato Squadra dell'Anno per la prima volta, Lamine Yamal è stato nominato World Breakthrough of the Year, mentre il surfista Kelly Slater e il tennista Rafael Nadal hanno ricevuto rispettivamente il Lifetime Achievement Awards e lo Sporting Icon Award.