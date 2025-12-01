Mondo Duplantis e Sydney McLaughlin-Levrone vincono i World Athletics Awards 2025

HQ

World Athletics ha annunciato i vincitori del premio Atleti Mondiali dell'Anno, assegnato dal 1988 ai migliori atleti, maschi e femminili, nelle categorie di atletica leggera e fuori stadio. Mondo Dupantis, il saltatore con l'asta svedese che quest'anno ha battuto più volte il proprio record mondiale, ha vinto per la terza volta il premio come miglior atleta maschile da campo e il premio di Atleta Mondiale Maschile dell'Anno.

La correttrice di ostacoli e velocista americana Sydney McLaughlin-Levrone ha vinto il premio come Atleta Mondiale Femminile dell'Anno e anche la Atleta Femminile di Atletica Leggera. È imbattuta per due anni sia nei 400m piani, che è stata la sua gara principale nel 2025, sia nei 400m ostacoli, con una striscia di vittorie in quella disciplina di 24 gare.

Curiosamente, entrambi gli atleti hanno vinto i premi Rising Star nel 2018. Sette anni dopo, sono senza dubbio due dei più grandi atleti della loro generazione.

Ecco la lista completa dei vincitori degli Atleti Mondiali dell'Anno 2025:



Atleta mondiale femminile dell'anno: Sydney McLaughlin-Levrone (USA)



Atleta Mondiale Maschile dell'Anno: Mondo Duplantis (SWE)



Atletica femminile: Sydney McLaughlin-Levrone (USA)



Campo femminile: Nicola Olyslagers (AUS)



Squadra femminile fuori dallo stadio: Maria Perez (ESP)



Atletica maschile: Emmanuel Wanyonyi (KEN)



Campo maschile: Mondo Duplantis (SWE)



Squadra maschile fuori dallo stadio: Sabastian Sawe (KEN)



Stella nascente femminile: Zhang Jiale (CHN)



Stella nascente maschile: Edmund Serem (KEN)

