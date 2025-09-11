Mondo Duplantis punta a un nuovo record mondiale a Tokyo: i tempi per il salto con l'asta maschile

HQ

I Campionati Mondiali di Atletica Leggera 2025 iniziano questo fine settimana, tra il 13 e il 21 settembre, e alcune delle partenze più importanti di questo sport saranno in Giappone, tra cui Mondo Duplantis, il saltatore con l'asta svedese-americano che ha battuto 13 record mondiali, incluso il record mondiale nel salto con l'asta a 6,29 m, e ha vinto due ori olimpici e cinque titoli di campione del mondo.

Si prevede che Duplantis continuerà a stabilire nuove vette a Tokyo. Il suo ultimo record del mondo risale a un mese fa, il 12 agosto a Budapest, in occasione del World Athletics Continental Tour Gold. Solo due anni prima, Duplantis aveva saltato 6,10 metri ai Campionati del Mondo 2023, quando ha vinto il suo secondo titolo mondiale.

Per Duplantis, tuttavia, questa sarà l'occasione per fare un giro turistico in Giappone, poiché l'ultima volta che è stato a Tokyo, ai Giochi Olimpici del 2021, ha dovuto essere confinato a causa della pandemia. "È come un posto da lista dei desideri in cui competere e sperimentare la cultura della città e quant'altro, e mi sento come se non avessimo avuto modo di sperimentarlo alle Olimpiadi", ha detto Duplantis ai giornalisti giovedì.

Tempo di salto con l'asta maschile ai Campionati Mondiali di Atletica Leggera di Tokyo

Resta da vedere se Duplantis riuscirà a registrare un altro record questo fine settimana, ma lo sapremo presto. Il salto con l'asta maschile sarà uno dei primi eventi dei Campionati mondiali di atletica leggera, con qualificazioni sabato 13 settembre alle 19:05 UTC+9, ora locale del Giappone. Sono le 12:05 CET (mezzogiorno), le 11:05 BST.

Quindi, le finali si svolgeranno lunedì 15 settembre alle 19:49 UTC+9, ovvero alle 12:49 CET e alle 11:49 BST di lunedì (mezzogiorno).