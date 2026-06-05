Monopoly Go lancia una collaborazione a tempo limitato con I Simpson

Nel mondo del gaming mobile, che attualmente vanta oltre 300 milioni di utenti solo in Europa, esiste un gigante senza pari: Monopoly Go, un gioco che ha generato miliardi per il suo creatore, Scopely, e che ora si sta alleando con una delle IP più famose e amate della cultura pop. Perché dopo una pausa di 13 anni dal mercato mobile, I Simpson tornano con una collaborazione speciale in Monopoly Go.

Creato insieme ai creatori originali de I Simpson, questo crossover è un'avventura ricca di umorismo, rivalità storiche, riferimenti nascosti e personaggi iconici. Homer, Marge, Bart, Lisa e Mr Burns fondono entrambi gli universi come mai prima d'ora, riunendosi per la prima volta con Mr Monopoly e Scottie.

Su questa nuova tavola, i giocatori possono esplorare versioni reinventate di alcune delle location più leggendarie dei Simpson, dalla centrale nucleare, al Kwik-E-Mart, alla Moe's Tavern, al parco a tema Krustyland e molte altre. L'intera stagione è collegata da una narrazione condivisa che si sviluppa durante l'evento, ricca di battute, cenni e sorprese per i fan di lunga data.

La stagione dei Simpson sarà disponibile su Monopoly Go dal 3 giugno al 29 luglio, quindi sbrigati a godertela! Guarda il video promozionale con le voci di Will Ferrell e Harry Shearer qui sotto.