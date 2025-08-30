Monster di Netflix torna con Ed Gein Story questo autunno

Dopo aver interpretato Jeffrey Dahmer e i fratelli Menendez, la serie antologica di Netflix Monster torna con un altro dei criminali più famosi della storia. La terza stagione, intitolata Monster: The Ed Gein Story, affronta l'uomo i cui orribili crimini hanno scosso il Wisconsin degli anni '50 e in seguito hanno ispirato alcuni dei personaggi più iconici del cinema horror.

Ed Gein viveva come un recluso apparentemente tranquillo in una fattoria in rovina, ma dietro le porte chiuse nascondeva una casa di orrori indicibili. Ha ucciso donne, profanato cadaveri e sviluppato un'ossessione morbosa per la madre defunta. La sua raccapricciante eredità ha dato origine a personaggi come Norman Bates (Psycho), Leatherface (The Texas Chainsaw Massacre) e Buffalo Bill (Il silenzio degli innocenti).

La serie è interpretata dall'attore britannico Charlie Hunnam nel ruolo principale, insieme a Tom Hollander, Laurie Metcalf, Vicky Krieps, Olivia Williams e Lesley Manville: un ensemble forte sotto ogni punto di vista. In anteprima il 3 ottobre, la stagione promette una discesa oscura e inquietante nell'incubo americano. Netflix ha anche confermato che Monster tornerà per una quarta stagione, questa volta incentrata su Lizzie Borden, interpretata da Ella Beatty - la donna accusata di aver brutalmente ucciso il padre e la matrigna con un'ascia.

Sei pronto per il prossimo capitolo di Monster?