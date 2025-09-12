Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ha ora una data di uscita

HQ

Capcom, oltre ad aprire le porte dell'horror su Nintendo Switch 2 con le puntate moderne di Resident Evil 7, Resident Evil Village e l'imminente Resident Evil Requiem, di cui è stato confermato l'uscita sull'ibrido, ha anche fissato una data nel calendario del prossimo anno per un altro dei suoi titoli più attesi, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Il terzo capitolo della saga di avventura di ruolo nell'universo di Monster Hunter, che si concentra più sulla storia e sul rapporto tra umani e mostri che sulla loro caccia, uscirà il 13 marzo 2026, dove uscirà non solo sulla console Nintendo, ma anche su PC, PS5 e Xbox Series.

Inoltre, nel nuovo trailer, che potete vedere qui sotto, è stato confermato che in questo terzo capitolo troveremo alcuni degli esemplari più recenti della serie, visti (e cacciati) solo in Monster Hunter Wilds, quindi sarà interessante vedere come si comporteranno in questo JRPG a turni.

