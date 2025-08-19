news
Monster Hunter: Wilds
Monster Hunter Wilds annuncia il crossover con Final Fantasy XIV
Monster Hunter Wolds aveva già dei crossover con il gioco online di Square.
Monster Hunter Wilds avrà una collaborazione con Final Fantast XIV. Il gioco Capcom, attualmente alle prese con alcuni fan, avrà molte espansioni e crossover, e uno di questi, a fine settembre, sarà con il gioco online Square Enix.
Non è la prima volta che succede. Monster Hunter Worlds aveva già un crossover con Final Fantast XIV, e Ryozo Tsujimoto, che era sul palco della Gamescom, si è detto così felice da proporre a Square Enix di farlo di nuovo.
Sebbene l'attenzione si sia concentrata su Monster Hunter Wilds, entrambi i giochi avranno nuovi elementi introdotti dall'altro gioco. Per Final Fantast XIV, l'evento sarà un po' più tardi, all'inizio di ottobre, quando inizierà effettivamente il crossover su entrambi i giochi.